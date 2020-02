Afirman que “no hay intención” de avanzar en proyecto de reforma jubilatoria

En el marco de un encuentro del ministro de Economía de la provincia Hugo Ballay, con representantes de gremios docentes entrerrianos, el funcionario hizo referencia a la convocatoria del gobernador Gustavo Bordet para un debate amplio sobre la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y aclaró que “no existe ningún proyecto de ajuste, ni modificación de la ley, no hay absolutamente nada de esto”, dijo el ministro. Y llevó tranquilidad en que no se va a modificar la actual movilidad jubilatoria del 82 % móvil. No obstante aclaró que el gobernador convocó a hablar del tema porque se tomó “muy responsablemente” esta cuestión que afecta a las Rentas Generales de la provincia.