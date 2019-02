AETAT pide un debate público para definir los costos del transporte público

La situación de las empresas del transporte público en la provincia ya no da para más, según la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que piden un debate público para discutir el costo del boleto. “Nosotros proponemos un sinceramiento del Concejo Deliberante, del Ejecutivo municipal y de las autoridades de transporte de la provincia para que abramos un debate público, con el estudio de costos, que siempre tiene un debate porque es técnico, estamos dispuestos a resignar parte de las ganancias, que no existe hace más de un año, en la media. Pero no nos pueden obligar a seguir trabajando en base a endeudamiento porque las empresas se caen. Para hablar en criollo, no hay más dónde pedir, no hay más crédito posible, y todo eso juega con estas tasas de los préstamos, en contra de las 4.000 fuentes de trabajo, y de los usuarios. Ya que hay muchas empresas que están al límite del quebranto”, dijo Jorge Berreta, titular de AETAT.