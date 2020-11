Advierten que las ofertas del Cyber Monday, en realidad no son tales

El Cyber Monday que arrancó hoy, y que se extenderá hasta el 4 de noviembre inclusive, no parece tener ningún tipo de descuento importante, según lo que se puede comparar con precios de días atrás. “Acabo de recibir el mensaje de un amigo, que estaba esperando esta oportunidad hace un tiempo para comprar algo que necesitaba, y manda la captura de pantalla de hace dos días y la de hoy, y el precio es exactamente el mismo, solo que lo inflaron y le pusieron un 20% de descuento, por lo que terminaría pagando igual que en una situación normal. Si uno no sabe eso, lo compra ahora, no queriendo dejar pasar la oportunidad. De todos modos, la ley nos da cierta protección en ese sentido, que es la posibilidad de arrepentirnos de una compra, dentro de los diez días corridos de que hicimos la compra, tenemos la chance de dejar sin efecto esa compra y decir que no se quiere el producto y no hay que dar ninguna explicación”, comentó Germán Muller, de la Asociación de Consumidores del NOA (ACONOA).

