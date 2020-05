Advierten que empleados de clubes no deben ir a trabajar

Pedro Comas, secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) de Entre Ríos recordó que los clubes no están considerados dentro de las actividades esenciales por lo que sus empleados no cuentan con la excepción para ir a trabajar. Dijo que en el caso de que un empleado acuerde con los dirigentes de la entidad para la que prestan servicio, ir a su lugar de trabajo se estarán exponiendo no sólo a un posible contagio sino que además la ART no brindará cobertura en caso de ocurrir un accidente entre su vivienda y las instalaciones del club. “Aconsejamos que cumplan con el decreto que establece que los (empleados de) clubes no están obligados a ir a trabajar”.

Por otra parte, el sindicalista dijo desconocer que los clubes estén en una situación financiera complicada que podría poner en riesgo el pago de salarios de empleados. “Cuando un dirigente dice que los socios no están pagando, hay que demostrarlo; hasta ahora no hay un presidente que nos haya llamado por ese inconveniente”, dijo. Además, sostuvo que los clubes están recibiendo ayuda estatal.