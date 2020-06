Advierten por trastornos del sueño provocados por los cambios de rutinas

En comunicación con Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia, el médico Pablo Ferrero, especialista en trastornos del sueño, se refirió al agravamiento de los mismos como consecuencia de los cambios en las rutinas que provoca la pandemia de coronavirus: “el imsomnio aparece con más frecuencia porque básicamente hay un ‘atraso de fase’, es decir que se duerme más tarde de lo habitual”, señaló.

El profesional afirmó que en la Argentina se verificó, al igual que en otros países, un aumento en el consumo de psicofármacos que la mayoría de las veces no tiene una prescripción médica, sino que se lo hace por recomendación de algún familiar o allegado: “que no hacen otra cosa que agravar la situación porque se duerme, pero no se descansa. Dormir no es lo mismo que descansar”, sostuvo.

El profesional señaló que la ausencia de descanso, como consecuencia de un mal dormir, trae aparejado trastornos como mala memoria, torpeza, mal humor, depresión o dolores de cabeza y que cada persona tiene particularidades muy específicas en lo referido a la cantidad de horas de sueño que necesita: “no es lo mismo esa necesidad en un niño que en un joven o un adulto”, especificó.

Ferrero indicó que existen varias formas de tratamiento para los trastornos del sueño y sugirió a quienes presenten algunas dificultades, que no duden en acudir un especialista y evitar la automedicación.