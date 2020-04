Advertencia del gobierno del Chaco a guardia comunitaria wichi

“No podemos admitir de ninguna manera la organización no regular del ejercicio de poder de policía, que está prescripto en la Constitución provincial” afirmó el gobernador Jorge Capitanich al referirse al accionar de la denominada Guardia Comunitaria «Whasek» Wichi en la localidad de El Sauzalito.

Al anunciar que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic suspendió el viaje que tenía previsto realizar este miércoles 29 de abril “por razones de agenda”, Capitanich, ante una pregunta realizada por Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia, indicó que este miércoles se trasladará a El Sauzalito junto con la vicegobernadora Analía Rach y los jefes de la policía provincial y de Gendarmería con el objetivo de evaluar “la radicación próxima de un regimiento de esta última fuerza, entendiendo que esa zona del Impenetrable chaqueño, y de acuerdo con manifestaciones de ciudadanos de la región, sería vulnerable para operaciones delictivas de competencia federal”.

Capitanich expresó que las municipalidades están autorizadas para conceder la autorización de guardias comunitarias como las que existen: “pero quiero advertir a la guardia comunitaria Whasek que no podemos admitir la integración de organizaciones por fuera de la capacidad de ejercicio de la potestad constitucional, tanto de la provincia como de los municipios, o sea, no podemos admitir de ninguna manera la organización no regular de el ejercicio de poder de policía”.

La existencia de una “guardia comunitaria” en la comunidad wichi en el Chaco se conoció en marzo de 1919 por denuncias de habitantes de la zona de El Impenetrable cuando una docente del colegio intercultural bilingüe de Wichi, El Pintado, divulgó que miembros armados de esa organización tomaron el establecimiento.

La “Guardia Comunitaria Whasek Wichi” se presenta en las redes sociales como una organización para defender una reserva en El Impenetrable y evitar la entrada de drogas en su territorio.

A principios de este mes de abril del 2020 integrantes de una familia originaria de la zona denunciaron haber sido golpeados por agentes de la policía provincial y el pasado miércoles 24 el Jefe de la Comisaría de El Sauzalito denunció que la autoproclamada Guardia Comunitaria Wichí retuvo la marcha de una camioneta para intentar requisar a sus ocupantes.

En este contexto se da la intervención del gobierno del Chaco que solicitó la asistencia del gobierno nacional.