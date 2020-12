Adriana Bueno: “Este es el inicio del fin de la tragedia sanitaria”

Al igual que sucedió en todo el país, médica infectóloga Adriana Bueno, se mostró muy alegre por el inicio de la vacunación al personal sanitario de Tucumán, con las dosis de la Sputnik V. “Estamos hablando de que este es el inicio del fin de la tragedia sanitaria más grande de la última centuria. No podemos faltarle el respeto a la gente o sembrar dudas donde no hay. Ayer veía, y me daba mucho enojo, que no tenían la temperatura y demás. Miren: el celo con el que se está manejando esto, la responsabilidad que estamos teniendo todos para hacer esto, es tremenda.

Acá hay una maquinaria inmensa de gente que ha trabajado, y en este hospital el fin de semana, viendo que el freezer tenga la temperatura el día anterior al que llegaron las vacunas. Desde el domingo que teníamos los freezer adecuados con la temperatura necesaria, en el medio ambiente y adentro de la cámara de los freezer”, señaló la médica sobre el proceso que se llevó a cabo en el Hospital de Concepción.