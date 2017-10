Adrián Pérez: “Vamos a garantizar la transparencia del comicio”

Adrián Pérez , Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, sentenció que el Gobierno Nacional garantizará la transparencia del acto electoral que tendrá lugar el domingo próximo y en el que los argentinos elegirán senadores y diputados nacionales.

Entrevistado por Román Lejtman respecto de las advertencias de fraude lanzadas en las últimas horas por la ex presidente Cristina Ferández de Kirhcner, aseguró que el sistema no tiene puntos oscuros y que todos los partidos pueden fiscalizar las mesas, los centros de transferencia y la carga de datos y podrán comprobar que no hay posibilidad de fraude alguno.

En este contexto se sumó a las voces oficialistas que critican al kirchnerismo por no haber querido cambiar el sistema electoral a lo largo de los últimos años, en las reiteradas oportunidades que el macrismo, cuando fue oposición, planteó el tema en el Congreso.