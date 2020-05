Adecuación de los jardines de infantes en tiempos de aislamiento

La profesora del jardín de infantes en el Colegio Don Bosco de Resistencia, Carolina Fuselli, dialogó con María Blanca de la Riega de Radio Nacional, sobre las características especiales que viven los alumnos, padres y profesores del Nivel Inicial: “tuvimos que reinventarnos, en un proceso difícil y vertiginoso, en el que hay que establecer un vínculo con niños a quienes casi no conocemos. Hay diferentes posturas respecto de esta forma de relacionamiento virtual, hemos recibido instrucciones pero es muy complejo porque hay que ‘atrapar’ a los niños y tratar de llegar a ellos con algunos estímulos que a esta edad son muy importantes porque no tienen ese espacio de juego que les brinda el hecho presencial. Tal vez no sea lo más efectivo, pero es lo que tenemos”, señaló.

La profesora planteó las dificultades que esta modalidad presenta y la importancia de recurrir a la empatía a través de la cual los padres deberían ponerse en el lugar de los niños, los docentes en el lugar de los padres y las autoridades en el de los docentes con todo lo que eso significa: “porque no es el momento de generar más tensiones que aquellas impuestas por la misma situación de aislamiento que se vive” y cree que el volver a la actividad será hacerlo: “a una escuela repensada, porque esto es una transición” y puso especial énfasis en el aspecto lúdico: “tan importante e imprescindible en esta edad tan especial como lo es la de quienes concurren a los jardines de infantes”.

A los padres le sugirió: “es muy importante que haya paz y buena energía de tranquilidad y eso se consigue con la creación de una rutina que es necesario establecer en cada hogar, en casa casa, como también el de tener un espacio de juego y repensar los roles en las tareas que normalmente se piensa sólo las deben hacer las mamá. Estar organizados es conseguir tranquilidad y cuando los niños presentan mucha excitación hay que darles alguna tarea de descarga como puede ser algún tipo de actividad física y sobre todo recurrir a la paciencia”, sostuvo.

Respecto de la manera en que los docentes se manejan en este tiempo de virtualidades señaló: “cada uno lo hace con los recursos que posee y hace lo que puede; lo primero que hicimos las maestras es utilizar material que nos brindaron desde Nación y tratar de transmitir a los chicos la importancia de cumplir con los protocolos de higiene. Cada hogar es una realidad distinta en el que el acceso a la tecnología, por ejemplo, es diferente”.

La maestra resaltó el cambio en la forma de relacionarse “sobre todo en una fiesta patria como este 25 de mayo y que necesariamente significará una experiencia muy especial para los docentes, los padres y, especialmente, para los chicos”.