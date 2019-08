Actualidad DX.com.ar – 30/08 HFCC

El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el diexismo presenta una edición especial en el marco de la HFCC realizada en nuestra casa, en Radio Nacional. Presentamos una edición de lujo del programa de Arnaldo Slaen con la presencia de Adrián Korol (director de RAE), Jeff White (WRMI) quien ha presidido el evento, David Iurescia(Diexista y colaborador de varios programas DX de distintas emisoras) y Ruber Guillermo Margenet (reconocido diexista de Argentina)

Adrián Korol director afitrión del evento aclaró “Un programa muy especial en un momento muy especial e histórico para nosotros. La historia de Rae es muy rica y podemos destacar que en Argentina exista un servicio de radio pública multilingüe y que ese servicio de radio multilingüe más allá de los impedimentos que muchas veces tienen que ver con el presupuesto y la economía que nos limitan en muchas cosas trate de crecer, trate de expandirse y sostenerse. Al menos en nuestro corazón la idea es estar disponibles desde todas las formas de hacer radio tanto desde la última aplicación para el teléfono móvil para quien así lo desee, pero fundamentalmente a través de la onda corta y vamos a seguir trabajando por eso. La realidad de que RAE este en onda corta se la debemos a Jeff White, él es un amante de la radio, un diexista, es responsable de WRMI asique aprovecho como anfitrión esta instancia para agradecer a nuestro amigo Jeff y tenerlo acá en el evento en si es un gusto desde lo humano, desde el corazón”

Jeff White “Es un gran placer estar en Buenos Aires. Yo escucho RAE todos los días, tengo que escucharlo todos los días. He escuchado cientos de veces el programa DX de Arnaldo es un honor para mí estar aquí. Con participantes de 40 países coordinando su frecuencia su trasmisión la gente está aquí haciendo su trabajo. Una semana llena de actividades que incluyó la visita de la planta trasmisora de RAE en Pacheco.” Y sostuvo sobre el futuro cercano de la onda corta “lo veo bastante estable no está creciendo pero no está bajando mucho. Hemos perdido muchas emisoras en los años 90. Ahora mismo muchas emisoras gubernamentales han sido privatizadas. Lo que a mí me interesa como emisora comercial es que muchas organizaciones que en el pasado no pudieron trasmitir en onda corta como programas de iglesias, programas culturales o programas diexistas que han querido trasmitir en onda corta y no han podido y ahora sí. Yo creo que va seguir por un buen rato la onda corta”.

Con respecto a RAE White sostuvo “La importancia de RAE es que es la única emisora internacional de onda corta en Sudamérica. Hay muchas emisoras regionales, de bandas tropicales, en Bolivia, Brasil o Perú. Pero realmente de alcance mundial, una programación multilingüe para todo el mundo, RAE es la única del Sudamérica. Rae no solo habla por Argentina sino por toda la región”.

David Iurescia aportó su diagnostico “Es importantísimo que las radios se unan, que los integrantes de los diversos servicios se vayan conociendo. Hay radio que han pasado de ser una radio a ser página web con audios. Y hay radios que han pasado a ser solamente una página web. Las Administraciones de los gobiernos cambian y hay algunas que están queriendo volver a tener audios algunas están buscando la posibilidad de volver a estar en onda corta. Está estable pero yo veo que hay intentos de que esto crezca más.”

Rubén Guillermo Margenet agregó “La radio es una pasión desde chico. Si una se remonta desde los inicios no pensaba llegar a tanto, a un encuentro internacional. Valorar la radio como tal, un medio indispensable. Yo creo que nos han engañado con la globalización. Los adelantos tecnológicos se dieron brutalmente que han cercenado lo que fue desde principio de siglo un puntal en cuanto a la unificación informativa, y eso era la onda corta”