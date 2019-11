Actualidad DX.com.ar – 15/11

En este programa les brindaremos como siempre algunas sugerencias DX muy interesantes que queremos compartir con nuestra audiencia. Les sugerimos tener lápiz y papel a mano para poder tomar nota de estos consejos DX Les anunciamos una transmisión especial para mañana, viernes día 16 de Noviembre.

En efecto, la “Welle 370” realizará ese día una emisión extraordinaria via MBR en Yerevan, Armenia, entre las 19 y 22 UTC en 6080 khz con 100 kW con emisión dirigida al Oeste de Europa en alemán.

La emisora HCJB Voice of The Andes ya no transmite desde Ecuador pero conservando ese nombre está emitiendo desde Nauen, Alemania de 1529-1629 UTC en 13800 khz con 100 kW para el centro de Asia en ruso y en checheno y de 1529-1629 en 9500 khz con 100 kW /hacia la misma región y siempre en ruso y checheno. Las dos emisiones salen al aire exclusivamente los días sábado.

AUDIO No. 1- Voice of The Andes

La emisora clandestina para Ethiopia y Eritrea Dimtse, Radio Erena puede ser escuchada de 1700-1800 en 9720 khz con 50 kW en idioma Tigrinya para el Este de Africa, mientras que de 1730-1800 lo hace en 9720 khz con 50 kW en Arabe siempre para el Este de Africa.

AUDIO No. 2- Radio Erena

HSK9 Radio Thailand World Service ha sido reportada de 1000-1100 UTC en la frecuencia de 17630 khz, banda de 16 metros con 250 kW en idioma Thai

AUDIO No. 3- Radio Thailand World Service