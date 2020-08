Acosta: “En su momento el boxeo hizo que me defendiera de un hombre”

El segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba entrevistó a la ex boxeadora, quien brilló como campeona del mundo en la categoría superligero y que hoy no solo es entrenadora, sino también una luchadora de la vida.

Mónica Acosta, oriunda de Santa Rosa (La Pampa), comentó cómo trabaja durante la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia por coronavirus y expresó que, a pesar del distanciamiento social, se las rebusca para avanzar con sus atletas vía Zoom hasta poder volver a entrenar en el gimnasio.

La ex campeona del mundo expresó con nostalgia lo que le costó bajarse del ring para pasar a cumplir esta nueva función y reconoció que nunca se pierden las ganas de seguir boxeando, pero también explicó que su tiempo ha pasado, que el cuerpo no es el mismo y que querer disfrutar la vida junto a la familia hace que esta decisión sea la más acertada.

Con respecto a la práctica del boxeo femenino, Mónica reconoció que las chicas mayormente se acercan a practicarlo a nivel recreativo, pero también señaló que muchas mujeres lo hacen para escapar de sus casas y, desde su experiencia personal, declaró: “En su momento, el boxeo hizo que me defendiera de un hombre”. Así, Acosta explicó que puede aprovechar su posición para contener y escuchar a las chicas que viven con este flagelo.

Además, esta luchadora de la vida que hoy, desde su lugar, sigue aportando a la sociedad su granito de arena, opinó que hoy a las chicas se les hace muy difícil tener una carrera profesional por la falta de apoyo de las instituciones y la carencia de sponsors para el desarrollo de la actividad, cuestión que hace que las futuras pugilistas solo piensen en subir al ring para hacer plata y, de esta forma, acelerar los tiempos y no tener la formación necesaria para llegar a convertirse en atletas de alto rendimiento.

