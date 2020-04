Aconsejan prisión domiciliaria para presos no violentos

El subdirector Penal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda, confirmó que desde la Cámara Federal de Casación se recomienda otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del Coronavirus entre la población carcelaria. Aseveró que “hay miles de planteos” por parte de los defensores para que se otorguen prisiones domiciliarias pero se han conseguido muy pocas. Por eso se envió una comunicación para solicitar que personas detenidas por delitos no violentos puedan tener prisión domiciliaria aunque no conformen grupos de riesgo de salud, dado que en el contexto de la cárceles “nos encontramos con superpoblación y hacinamientos”, señaló Borda.

