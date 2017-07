Aconsejan estar atentos ante cambios en la conducta de adolescentes

Paula Martínez, psicóloga, especialista en prevención y contención de situaciones límites, dialogó con LT14 sobre la importancia de acompañar al adolescente y poder advertir cambios en su comportamiento, para poder prevenir casos de suicidios. “Hay que prestar atención cuando una persona dice que no quiere vivir más, porque en ese momento que lo dice realmente lo siente”, aseveró. Solange Marianela Beade, de 18 años, fue encontrada sin vida en Colonia Avellaneda luego de haber estado desaparecida y ser intensamente buscada durante toda una jornada. Los investigadores confirmaron que se trató de un suicidio y fue hallada este martes, este miércoles se conocerán los resultados de la autopsia. Este caso plantea una vez más la problemática de la manera en que se pueden llegar a prevenir estas situaciones límites. “Se debe estar atentos y tratar de ver algunos cambios que se dan en alguna persona y prestar atención cuando alguien dice que no quiere vivir más, aunque no lo diga con estas palabras”, explicó a LT14 la psicóloga Martínez.