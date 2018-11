Aclaran que las filtraciones en el Hospital San Roque “fueron puntuales”

Un video viralizó a través de las redes sociales el agua que se llovía en dependencias del Hospital San Roque de Paraná durante las lluvias de este lunes. Marcelo Itarte, director del nosocomio, aseveró que fueron problemas “puntuales” porque con tanta agua que cayó en poco tiempo, “los desagües no dieron abasto”. No obstante, indicó que se tomaron medidas y no hubo daños materiales en equipos, “el video se viralizó cuando el tema ya estaba solucionado”, explicó en declaraciones con Aire de todos.