Absolvieron a integrantes de la Pu Lof Cushamen acusados por corte de ruta

Integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen fueron absueltos en la causa donde se los acusó de un corte de ruta el 10 y 11 de enero de 2017. El abogado de los cinco acusados, Edgardo Manosalva, explicó los hechos ocurridos y contó que por los testimonios de los hasta ahora imputados, se investigará por falso testimonio a integrantes de las fuerzas de seguridad involucradas en el operativo.

DESCARGAR

“En el juicio que en que el Dr. Martín O´Connor sobresee a los cinco porque quedó probado que no había uso de arma y también por las lesiones, porque quedó acreditado que no existieron”, explicó el abogado y agregó: “La Policía sembró la idea de las armas y las botellas, que tenían un líquido que todavía no se sabe qué tenían. Con eso comenzó una tercera causa que se dirimió la semana pasada y el Fiscal se abstuvo de acusar a los cinco por lo que el Juez tuvo que absolver y como fue tan contundente el testimonio de cuatro de los cinco, pidió que se investiguen las atorcidades denunciadas y por falso testimonio al hoy Comisario de Corcovado, Fernández y al mayordomo de Benetton. Esto fue una causa política impulsada por la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.