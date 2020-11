Abra Pampa será sede de gran marcha provincial

En diálogo con el programa “El aire nuestro”, Mariana Méndez referente feminista de Abra Pampa se refirió a la marcha del domingo 8 de noviembre y dijo: “estamos pronunciando un grito en todo Jujuy, que trascienda la frontera precisamente de Abra Pampa porque este próximo domingo 8 de noviembre.

Desde las diez de la mañana en la plaza central se va llevar adelante la convocatoria estamos recibiendo a familiares y víctimas de femicidio en Jujuy y también de violencia, esto hago a referencia a las muertes que ha sucedido el último mes, a muertes que por ahí han sido visibilizadas que no han tenido tanta trascendencia.

No solamente hablo de mujeres de femicidios precisamente, sino también de víctimas como Matías Puca, José María Villafañe, entre otros, esto es una iniciativa que ha nacido por familiares de Cesia Reinaga que están San Salvador de Jujuy y que han tenido contacto este último tiempo con los familiares allá también de San Salvador, Palpalá y otras localidades.

Entonces ha surgido la necesidad de que se junten de que charlen y realicen esta acción que va a concluir en esta gran marcha en Abra Pampa y es fundamental poder estar presentes por lo que está sucediendo con el caso de Cesia Nicole sabemos que la concejal Noelia Velásquez familiar de los tres imputados, no ha dado la cara en ningún momento en estos dos meses. Porque ya van a ser dos meses del femicidio de Cesia, entonces se viene a pronunciar también para pedir la destitución de la concejal y avances en la causa y esclarecimiento del caso porque no se han tenido absolutamente más novedades del caso, y también por algo que se ha dado a conocer la última semana que incluye a dos niñas el abuso sexual a dos niñas y que lamentablemente el violador es familiar del Intendente de Abra Pampa.

Y la madre ha denunciado ante los medios que ha recibido amenazas y también por otro lado un intento de soborno por parte de los familiares del violador para que retire la denuncia y que haga silencio.

Entonces consideramos y consideran los familiares que este tipo de cuestiones ya no se pueden callar mas, tienen que hacerse virales, tiene que conocerse en todo Jujuy si es posible que trascienda en la provincia muchísimo mejor y como dije todo quiere pronunciarse ese día en la gran marcha que es el próximo domingo.

A propósito de este pedido también la destitución de Noelia Velásquez nosotras con la colectiva de acciones, estamos acompañando la acción porque como dije en la organización de familiares y nosotras como colectiva le acompañamos y hemos acompañamos en la redacción de un documento, de un petitorio de iniciativa popular para la destitución de Noelia Velásquez.

Que apela a la firma de abrapampeños y abrapampeñas que figuren en el padrón electoral, y que hayan votado en las últimas elecciones, es por eso que hoy estamos lanzando este petitorio para que los vecinos y vecinas de Abra Pampa se acerquen al domicilio de la familia Reinaga a firmar el petitorio acompañado de una fotocopia del documento para validar su firma.

Acá en Abra Pampa hablando con los familiares, hablando con las madres de las nenas, con los familiares de Cesia contando de cómo es la contención, se habla en los medios y dicen que los están conteniendo que hay psicólogos, psicólogas etc. pero la realidad no es así.

Ellas no reciben atención, nosotras tenemos que hacer redes con profesionales para que las estén llamando, para que los contengan, para que les brinden un poco de luz entre tanta oscuridad, y es tremendo porque la paridad de género existe y no está.

El Consejo Provincial de la Mujer también existe, inaugura el centro que hace espacios específicos, pero si no hay grupos humanos trabajando, entonces también la labor se queda corta, muchas veces psicólogos u otros profesionales cuestionan tanto a la víctima que las terminan asustando y las víctimas ya no quieren denunciar, ya no quieren ir mas, ya no quieren saber absolutamente nada entonces lo importante es que los profesionales trabajen desde una perspectiva de género.