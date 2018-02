“Es un camino del movimiento de mujeres, de muchos años”. Así lo afirmó la ex diputada Nacional Juliana Di Tullio, en relación a la histórica decisión del Oficialismo, quien le dio vía libre al debate por el aborto legal. Además confirmó que si bien la posición de Cristina Fernández era en contra de la despenalización, la ex presidente no hubiera vetado la ley en caso de ser aprobada durante su mandato.