Luego de las histórica decisión tomada por el Gobierno, que le dio vía libre al debate por el aborto legal en el Congreso, el equipo de Va de Vuelta se dialogó con Karina Banfi, diputada Nacional por Cambiemos. “No me sorprende la decisión del Gobierno. El presidente Macri no está a favor de la despenalización, pero no huye a la posibilidad de que haya un debate serio en el Congreso”, remarcó.