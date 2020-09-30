在阿根廷，每小时大约进行54次堕胎。根据最新的官方统计数字，一年中有39025名妇女和女童因与流产有关的健康并发症而入院。16％的人年龄在10至19岁之间，这只是受影响的孕妇总数的一部分。

28日星期一全国各地举行了虚拟行动，以纪念争取合法，安全和免费堕胎权全国运动三十周年。这也是拉丁美洲和加勒比的合法，安全和免费堕胎权全球行动的一部分。

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非法堕胎在短期和长期内都会导致死亡和后遗症。出于这个原因，要求国家照顾妇女，儿童和青少年健康，以此作为平等获得卫生系统保护的行动。

许多必须进行非法流产手术的妇女是那些没有经济来源的人，她们无法进入安全的（但却是非法的）堕胎系统。她们大多是受到性虐和被强奸的妇女。这些妇女每天都在这个时代遭受屈辱和贫穷留下的后果。

阿根廷现任政府公开承诺向国会提交一项法案，而由全国安全和免费权堕胎运动提出的法案仍未被通过。

合法，安全和免费的人工流产在阿根廷以及整个拉丁美洲和加勒比海地区都是一个迫在眉睫的紧急情况。强迫孕产是一种新的奴隶制方法，非法堕胎会导致死亡，并加剧社会差距。

合法堕胎运动的一贯性口号是：“性教育为了下决定，避孕药为了不流产，合法堕胎以免死亡”。

主持：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页：朱利安·科特斯