Abogado de Baratta: los testimonios “son un cuento para no ir presos”

Juan Pablo Alonso, el abogado de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el ex Ministerio de Planificación Federal, quien se encuentra detenido en la causa por los Cuadernos de la corrupción, dialogó con Romina Manguel.

“Hay muchas personas que dicen que es verdad lo que dicen los cuadernos, pero no hay una prueba que lo verifique” dijo el letrado y consideró que los testimonios no son “prueba suficiente para otorgar alguna condena”. “Son sólo dichos de personas que relatan un cuento con tal de no ir presos”, afirmó.