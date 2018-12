Abogado constitucionalista dijo que no existiendo quórum, no hay sesión

El Dr. Víctor Ibáñez, abogado constitucionalista, analizó la situación dada ayer en el recinto del HCD sanrafaelino.

En diálogo con LV4 el especialista señaló que “creo que hay que tener claro que cuando uno habla de esto, no está hablando puntualmente del Concejo Deliberante de San Rafael, está hablando de la forma de funcionamiento de cualesquier cuerpo colegiado, que adopta decisiones por mayoría”.

“Donde existe un cuerpo colegiado, la noción y el concepto de quórum es fundamental. Esto significa cuántas personas necesito tener presentes en sesión, para que lo que allí se decida tenga validez. Y eso requiere la presencia de la mayoría de sus miembros, es decir más de la mitad. Cuando no están al inicio, la sesión no puede comenzar y lo que se decide no es válido, no puede haber decisión válida si no hay quórum. No existiendo quórum no se puede decidir porque no hay sesión” –concluyó el constitucionalista.