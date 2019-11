Abel Pintos habló sobre su nuevo espectáculo y cantó en vivo en Mil Gracias

El cantante y compositor Abel Pintos visitó el estudio de Nacional AM 870, conversó con Silvina Chediek y cantó en vivo en el programa acompañado de la guitarra de Esteban Morgado. El invitado recordó la influencia que tuvo en su vida y en su carrera Mercedes “La Negra” Sosa, entre otros artistas destacados de la escena nacional.

“Siempre dije que valoro mucho a la radio, porque la primera vez que tuve de cantar ante un montón de gente fue en la radio. En el auditorio de LRA 13 Bahía Blanca. Yo estaba ahí cantando, y en el auditorio había 20 personas, pero lo que me enloquecía pensar no era la cantidad de gente, sino los lugares desde donde me escuchaban”, contó Pintos

Abel Pintos se presenta los días 21, 22, y 23 de noviembre en el Movistar Arena en Villa Crespo.