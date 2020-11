A solo 30 kilometros de la ciudad de Malargüe, la cascada de Manqui Malal

En el marco de la “Fan Press”, LV19 Radio Nacional Malargüe emprendió camino por Ruta Nacional Nº40 y antes de llegar a la llamada “Cuesta del Chihuido“, a solo 30 kilómetros de la cuidad de Malargüe, se encuentra este complejo turístico magnífico habilitado para recibir a los malargüinos y turistas ya que obtuvo el sello de calidad de destino seguro por dar cumplimiento a todas las normas sanitarias para prevenir el Covid-19.

En el lugar se encuentran restos de fósiles marinos que son testimonio de que en la antigüedad, hace miles años, toda esa zona del sur mendocino se encontraba bajo el mar. Al arribar al sitio los visitantes serán recibidos de la mejor manera por Matías Liébana y su familia quienes hace 8 años concesionan el complejo y ofrecen un excelente servicio de guiada geológica y paleontológica para conocer las características del sitio y comprender que en otra etapa prehistórica hubo olas donde hoy hay majestuosas montañas.

El servicio de restaurante se destaca por su típico menú, el chivito malargüino con papas rústicas aromatizado con tomillo y romero a 750 pesos la porción. También hay minutas rápidas y servicio de cafetería. Todo es casero y fresco.

Según explicó Matías Liébana a LV19 Radio Nacional Malargüe, podés visitar Manqui Malal todos los días desde el mediodía hasta las 18 horas e incluso pasar el día allí por un valor de 100 pesos, acampar y utilizar los refugios o “dormis” que están preparados para albergar al turista.

Analizando la crisis del sector por la pandemia, el prestador turístico reflexionó: “si algo bueno nos dejó todo esto es que el malargüino está viniendo a conocernos por no poder viajar a otros lugares y aconsejó que no esperemos a tener días de vacaciones para conocer los destinos turísticos de Malargüe, tenemos una riqueza natural muy grande que muchas veces no sabemos apreciar”.

Escuchá la nota completa aquí: