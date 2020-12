A San Martín de Tucumán solo le queda luchar por el segundo ascenso

A San Martín de Tucumán las ilusiones por el primer ascenso se le borraron por completo y luego de la derrota ante Villa Dálmine por 1 a 0, solo le queda luchar por el segund ticket para ascender a la Liga Profesional. “Hay una realidad y es que no estamos ligando. Fue el mejor partido que jugamos de los últimos cinco y no nos llevamos ni un empate. Ni siquiera la jugada del final. Nos estamos preparando para lo que viene en los play off, que hay dos formas de ascender, así que la realidad es que vamos por la segunda.

Volvieron algunos chicos que estaban lesionados, me parece que el funcionamiento estuvo”, comentó Sergio Gómez, uno de los integrantes de la dupla técnica del Santo.