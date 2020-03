A Rota do Turismo Religioso em La Rioja

Um ciclo que a cada quarta-feira nos leva de passeio por algum dos muitos belos pontos turísticos da Argentina, seus segredos e paisagens menos conhecidas.

A província de La Rioja, no noroeste argentino, a 1150 quilômetros da cidade de Buenos Aires, é famosa pelas suas paisagens naturais e pela diversidade de ofertas para quem quiser conhecer a pegada da religião católica dos conquistadores espanhóis em contato com as tribos diaguitas que habitavam desde sempre a região.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução & Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz