“A Ricardo Bussi la campaña se la paga Manzur y antes Alperovich”

El exfuncionario de Juan Manzur, Bernardo García Hamilton, quien declinó a competir por la gobernación y será candidato a legislador por un acople dentro del frente Vamos Tucumán, criticó al candidato a gobernador por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, y lo acusó de ser financiado por el aparato del Partido Justicialista. “Retiré mi candidatura para apoyar a Silvia, porque creo que es el deber de toda persona de bien, cuando ve que el 70% de los tucumanos no estamos bien representados porque los gobiernos actuales ganan con el 30, tenemos la obligación de apoyar a la que es la mejor candidata. No se puede seguir engañando a los tucumanos. A Ricardo Bussi le paga la campaña Manzur, y antes se la pagaba Alperovich, y antes se la pagaba Miranda. Es una vergüenza que un tipo que debería ser agradecido con Tucumán, porque hace 23 años que vive de la política tucumana, sin ser tucumano, ni siquiera es argentino porque nació en Kansas –Estados Unidos-, debería dejar de engañar a la gente y decir ‘yo soy la alternativa’. Él es la alternativa cuando viene el oficialismo y le da plata para la campaña para que le quite los votos a la verdadera alternativa. Desde el ´97 en adelante salió como candidato a gobernador, cuando había un candidato que ponía en peligro a los gobiernos del PJ decadente. Eso es ser peor que ellos”, disparó el exlegislador.