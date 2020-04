“A mí no me van a hacer olvidar a mi hija. No voy a bajar los brazos”.

A 18 años de la desaparición de Marita Verón, hablamos con Susana Trimarco, su madre, y referente de la lucha contra la trata de personas.

“Desgraciadamente un año más sin mi hija, pero la tenemos muy presente en nuestro corazón. En cada rincón de nuestra casa, siempre está presente para nosotros. Cada día de nuestra vida, extrañándola y recordando sus cosas”.

Trimarco aseguró que se deben seguir buscando a las mujeres desaparecidas. “Tenemos que buscar a las personas, como a mi hija, como a María Cash, como a muchas chicas desaparecidas de nuestro país porque si no no se las va a encontrar”.

“Todos los días están matando una mujer y esto no puede ser. Hace 18 años me quitaron a mi hija y no se puede vivir con eso. Mi lucha es para seguir adelante y seguir con el trabajo que venimos haciendo con la Fundación”.

Al respecto, continuó: “hemos rescatado a muchas chicas, las ayudamos a que empiecen su nueva vida y seguir adelante. Fortaleciéndonos. Ahora hay un ejército de mujeres haciendo valer nuestros derechos. Eso me reconforta el alma. Vamos a seguir adelante para que dejen de matar, maltratar y hacer desaparecer mujeres”.

“Hablé con el presidente Alberto Fernández y se va a poner al frente de esta lucha. Cristina desde el Senado también. Me ayudó muchísimo en su época de gestión”, aseguró Trimarco.

“Dios me puso en este camino por algo, y jamás pierdo la fuerza. Cada año nace una cosa desde lo más profundo de mi corazón, para ver qué más puedo hacer”.

Respecto al trabajo legislativo para combatir la trata sostuvo que “en la Argentina se dieron pasos muy importantes, pero falta modificar puntos de la ley de trata de personas e implementar otros. Nos falta mucho trabajo para poder frenar a estas mafias que destruyen la vida de las personas. Tenemos que unirnos como ciudadanos y aportar”.

Escuchá la nota completa: