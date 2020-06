A la baja de jugadores, se suma un déficit de $3 millones desde julio

Cada día que pasa la situación se agrava en San Martín de Tucumán, ya que además de confirmarse que 20 jugadores del actual plantel no van a continuar en el club, desde julio el club va a tener un déficit de tres millones de pesos por la falta de recaudaciones. “Les dije que desgraciadamente, si esto sigue hasta el 30 de junio no vamos a poder renovar ninguno de los 20 contratos que se vencen. Se han presentado constitucionalistas como amigos del tribunal y no hemos tenido respuestas. Las normas de AFA protegió a todas las instituciones, asignó méritos y a nosotros nos lleva por un camino, no solo de no reconocimiento deportivo, sino también del castigo económico. Yo les dije a los jugadores que no les iba a poder renovar el contrato. Es la verdad que tenemos que aceptar y que no me gusta decirles. Nosotros tuvimos que hacer un aporte para poder pagar los contratos hasta junio. Desde julio el club, no teniendo los 20 jugadores, va a tener un déficit de tres millones de pesos porque no tenemos recaudaciones y no sabemos a qué vamos a jugar ni cuándo”, expresó el presidente del Santo, Roberto Sagra.

