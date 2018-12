A 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín y la restitución de la democracia

A 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente de la Argentina y el retorno de la democracia, marcando el inicio del ciclo más largo de la democracia institucional, Alejandro Katz y el equipo del Zorro y el Erizo entrevistó a la política y activista de derechos humanos, Graciela Fernández Meijide.

Asimismo Meijide recordó el retorno de la democracia y expresó que “cuando yo lo vivía en ese momento no se podía imaginar la trascendencia, porque íbamos día tras días dando un paso para adelante”.

Por consiguiente, Meijide opinó que “Alfonsín ganó la provincia de Buenos Aires, porque tuvo mucho voto peronista ético”, y añadió que Alfonsín “percibió que la sociedad argentina estaba harta de muerte, violencia y de los militares asaltando el poder; y él empujó hacía ahí, le dio una ilusión a la gente”.

Por último, la activista de derechos humanos afirmó que “derechos humanos tiene que ver con la calidad de ciudadanía, no basta con recitar consignas” y añadió que “es el trabajo de todos los días para armar instituciones fuertes”.

“La propia justicia que se aplica a los militares para mi tiene muchas críticas. A cualquier detenido que haya cometido un delito y haya sido condenado se le permite cursar carreras universitarias dentro de la cárcel. A los militares no, le quitamos su calidad de seres humanos y a mí no me preocupa tanto por ellos, sino por nosotros que hicimos eso”.