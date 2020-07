A 25 años de su fallecimiento, homenajeamos a un genio, a través de su hijo

El 17 de julio se celebra en nuestro país el día del automovilismo deportivo, en homenaje a Juan Manuel “Chueco” Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno.

Había nacido el 24 de junio de 1911 en Balcarce, debutó en la categoría de Turismo Carretera en 1938. Fue su primer gran paso. Tiempo después, en 1950, llegó a la Fórmula 1. Y en su segunda carrera, en Mónaco logró su primer triunfo.

Fue cinco veces campeón (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), con cuatro marcas diferentes, en la Fórmula 1.

Su hijo Rubén Fangio lo evocó con profunda admiración y en diálogo con Pablo Diab y Facundo Covarrubias, en Infinita Tarde, por LV4 mencionó que frecuentemente busca videos de las hazañas de su padre.

No obstante, Rubén dijo haber tenido “su propia gran carrera, por la identidad. Yo me enteré de grande que era el hijo del Chueco y fue entonces que empezó el tema de pedir la identidad. Me pasaron varios coches por delante. Ser el hijo del corredor más grande de la historia no es poca cosa. Es un apellido pesado de llevar, pero trato de hacer las cosas lo mejor posible y siento un gran orgullo”.