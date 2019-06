“Dejá de mentir, ayudá a la Selección”

La respuesta no tardó en llegar, primero Oscar Ruggeri pidió la renuncia de Menotti y se ofreció públicamente al cargo de Director de Selecciones Nacionales, luego Menotti le respondió (LEER NOTA) y la respuesta del cabezón no tardó en llegar:

“Dijo que iba al Predio a comer asados, pero yo iba al Predio y no tenía nada que ver con la Selección, no estaba trabajando, pero iba , soy feliz, pasa que me gustaría que estés ahi un día Menotti, así charlo con vos, pero como no vas porque sos vago, yo no me manejo desde un bar, no me manejo con el verso, pero siempre te cagaste en el cara a cara, porque yo quería preguntarte como Director de Selecciones porque no estás acá, me encataría charlar con vos, deja de versear, deja de mentir, ayuda a la Selección”.