5 de Octubre: huellas de combate y espera de un justo reconocimiento

En este 45 aniversario del intento de copamiento del Regimiento de Monte 29 Coronel Ignacio José Javier Warnes, Ricardo Valdés y Gabriel Orué se refirieron a cómo viven los ex combatientes los recuerdos de una jornada sangrienta, con la pérdida de muchos compañeros y miembros de la guerrilla; a la vez que bregaron por una justa compensación a los sobrevivientes y familiares de los caídos.

Un combate interior de todos los días

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) es algo que sufren todas las personas que estuvieron en una situación de enfrentamiento armado. Aquellos muchachos casi adolescentes que esa siesta descansaban en su regimiento, no son la excepción. Gabriel Orué expresó: “mis hijos me ayudan, porque para mí es muy difícil soportar cuando llega un 5 de Octubre. Lo más difícil es recordar a mis compañeros, los muertos, los heridos. Tengo latente ese día y es difícil para mí, en eso me ayuda mucho mi familia”.

Por su parte, Ricardo Valdés dijo que “varios días, al aproximarse un aniversario de ese hecho vivimos quebrantados, porque vienen todos los recuerdos y no son gratos. No es que se recuerda únicamente cuando está por llegar un aniversario más, todos los días para el combatiente que lucho y vio morir o caer herido a sus camaradas, se acuerda todos los días, a cada hora, los vecinos o amigos te recuerdan, salimos del servicio militar y no fuimos atendidos, pasaron 30 años así”.

Deuda histórica

A la falta de atención psicológica, se suma la postergación de la merecida compensación económica por la que continúan luchando los sobrevivientes y familiares de los caídos en la defensa.

“A todas las autoridades anteriores ya le dijimos lo que teníamos que decirles, tantas notas, tantos pedidos. No sé si Alberto pensaría en nosotros y curaría nuestras heridas, pero siempre hay una esperanza y ojala esto se cumpla con él”, señaló Orué.

Valdés refirió: “hay una deuda del estado argentino de no brindar un reconocimiento, sobre todo para nuestros camaradas que hoy se encuentran con una jubilación mínima y no les alcanza ni para sus remedios, creo que se les debe reconocer para que tengan para solventar los gastos de sus medicaciones”.