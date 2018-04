Programación Sábado 21 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Slide Hampton

Day in day out

Strollin’

The jazz twist

Lisa Simone

Don’t wanna go

Autumn leaves

The Bad Plus

Gold prisms incorporated

Do it again

Shirley Scott y Stanley Turrentine

Flamingo

Ella Fitzgerald

Caravan

Satin doll

Teach me tonight

It’s allright with me

01.00

07.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Cinco mazurcas para piano, op.7

Bruno Mezzena, piano

Percy Grainger

Suite A Lincolnshire Posy

London Wind Orchestra / Denis Wick

Joseph Haydn

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Adam Friedrich y Tibor Maruzsa, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Giuseppe Verdi

Nabucco. Sinfonía

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

http://www.radionacional.com.ar/el-angel-exterminador-de-thomas-ades-en-directo-desde-el-met/

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Michael Praetorius (1571-1615)

Selección de danzas de la colección Terpsícore

The Parley of Instrumentos / Peter Holman

Heitor Villa-Lobos

Rudá. Ballet amerindio

Orquesta del Teatro Municipal de Rio de Janeiro / Mario Tavares