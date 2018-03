Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurreción”, de Gustav Mahler. Dirige Günter Neuhold

Este viernes, la Orquesta Sinfónica Nacional comienza su temporada 2018, y como siempre, la escuchas por Radio Nacional Clásica.

Con la dirección de Günter Neuhold, la Sinfónica interpretará la Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurrección” de Gustav Mahler, junto al Coro Polifónico Nacional y la participación solista de la soprano Carla Filipcic Holm y la mezzosoprano Florencia Machado.

Este viernes, desde las 19.30, en directo, el primer concierto del año de la Sinfónica Nacional, por Radio Nacional Clásica, La 96.7

Más información en el sitio web del CCK: http://www.cck.gob.ar/eventos/sinfonia-n-2-resurreccion-de-gustav-mahler_2608

Orquesta Sinfónica Nacional

Director Invitado: Günter Neuhold

Gustav Mahler: Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurrección”

I. Allegro maestoso

II. Andante moderato

III. In ruhig fliessender Bewegung

IV. Urlicht

V. In Tempo des Scherzos

Coro Polifónico Nacional

Director: José María Sciutto

Solistas: Carla Filipcic Holm, soprano

Florencia Machado, mezzosoprano