42 años al servicio de la gente

El 14 de Diciembre de 1978, sobre la actual Avenida Don Bosco, ex ruta 40, nace lo que es hoy, Radio Nacional Choz Malal. La inauguración de sus nuevos estudios, que se prendió un día viernes 27 de Febrero de 1987, y se ubicó en calle General Paz N°536 de nuestra localidad.

Desde aquel entonces, se ha convertido en el medio público de comunicación más importante del norte de la provincia de Neuquén.

Distinguida por su capacidad de llegar a toda la Argentina, junto al resto de las 48 emisoras que componen la cadenas de emisoras de la Radio Pública. Aquellos lugares donde sólo se llega a caballo, o de a pie, donde no existen las interacciones o conexiones de las nuevas tecnologías como Internet, caminos sinuosos y pedregosos, que se tornan intransitables por las lluvias y las nevadas, allí está la radio.

La radio transmite día a día, fragmentos de historias de vida, es una compañera inseparable del hombre de campo, que gozo y goza del servicio de mensajes al poblador rural.

En este nuevo aniversario de vida, dialogamos con el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica. “Uno siente orgullo de trabajar en Radio Nacional y de estar cerca de los argentinos. Chos Malal es un lugar estratégico para la Argentina, porque es una manera de que aquellos que están haciendo la Argentina, de distintos ministerios, de empresas, de la producción petrolera, saben que tienen un lugar donde la gente puede expresarse”, dijo el director.

DESCARGAR

A su vez, Alejandro Pont Lezica, comentó sobre la importancia que es radio nacional para la sociedad, en especial para la rural, aquella donde todavía no llega la tecnología y donde la radio resulta imprescindible para la comunicación e información. “ Estamos ahí muchas veces, donde prácticamente no hay ninguna estructura, no hay internet, o elementos tecnológicos que te acerquen a la vida”, explicó Lezica.