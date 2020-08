4 Localidades tienen casos importados

La provincia registra un total de 544 casos positivos a coronavirus, de los cuales 186 negativizaron al virus, 354 se encuentran activos en la provincia, 4 fallecidos en Río Gallegos. Once (11) nuevos casos positivos se registraron en Rio Gallegos desde el último informe.

En las últimas horas se procesaron 38 muestras en laboratorios de la provincia resultando:

-11 positivos Río Gallegos

-9 negativos San Julián

-10 negativos Rio Gallegos

-6 negativos Caleta Olivia

-2 negativos de Pico Truncado

El número de casos descartados a la fecha es de 3097 en todo el territorio santacruceño.

Actualmente cinco (5) localidades registran casos activos a COVID-19:

-Río Gallegos 343 activos

-Rio Turbio 4 activos

-Puerto San Julián 1 activo

-Caleta Olivia 1 activo

-El Calafate 5 activos

Informe epidemiológico:

– La provincia de Santa Cruz, se encuentra en fase de contención de la pandemia; actualmente presenta casos activos en 5 localidades; Rio Gallegos está en situación de brote por conglomerado; otras 4 localidades con casos importados; mientras el resto de la provincia no presenta casos actuales.

-La media de edad es de 36 años.

– En relación con distribución por sexo 49%, y 51% son hombres, en relación a registros SISA.

-El porcentaje de ocupación de camas de todos los servicios es del 35,19 % en todos los establecimientos de la provincia. En Rio Gallegos es de 56,54%. El porcentaje de ocupación de camas de UTI adultos, es de 47,36 % en establecimientos públicos y privados de la provincia. En Rio Gallegos es de 92,85%

– Definición de la situación actual para la localidad de Rio Gallegos: TRANSMISIÓN LOCAL, CON PREDOMINANCIA DE TRANSMISIÓN POR CONGLOMERADO.

IMPORTANTE:

Si tenés dos o más síntomas (Dolor de Garganta, tos persistente, dificultad respiratoria, temperatura de 37,5 grados o más, alteraciones del gusto y olfato.) podes acercarte al Puesto Fijo de Detección en el Predio Colegio Guatemala en Río Gallegos de 11 a 17 hs. El puesto fijo está destinado a la población de 18 a 59 años que no presenten enfermedades crónicas.

Los adultos mayores, personas con factores de riesgo y menores de 18 años que presenten síntomas como fiebre (37.5°c o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, perdida del olfato o distorsión del gusto de reciente aparición deben comunicarse telefónicamente al 107 para realizar el hisopado en el domicilio.

Más información en www.saludsantacruz.gob.ar