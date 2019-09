3 de Septiembre

1813

Se anuncia al vecindario de Paraná la instalación del primer Cabildo

Desde el 3 al 26 de septiembre estuvieron fijados en las esquinas de las calles de Paraná carteles firmados por su primer alcalde, Andrés Pazos, anunciando que el 1º de octubre se establecería el primer Cabildo, en cumplimiento de la resolución sancionada el 25 de junio último por la Asamblea General Constituyente.

El texto de ese cartel, dirigido “A los Habitantes de esta ilustre Villa de Nuestra Señora del Rosario de Paraná”, contenía, entre otras expresiones, la siguiente: “Desde este día vosotros debéis ser eternamente libres y florecer, inspirando el amor a la humanidad y el horror a la servidumbre”.

1839

El general Juan Lavalle invade a Entre Ríos

Protegido por la escuadra francesa, el general Juan Lavalle con su “Legión Libertadora”, invadió el territorio entrerriano, por el Ñancay, iniciando su nueva campaña contra Rosas que finalizó sin gloria y sin brillo, en 1840, en la batalla de Sauce Grande.

Anticipando sus operaciones, al embarcarse, Lavalle dirigió una proclama “A sus compatriotas y a los hombres de Libertad y Honor” que, entre otros párrafos decía: “Vengo a recibir mi fe política del pueblo. No traigo recuerdos. He arrojado mis tradiciones; yo no quiero opiniones que no pertenezcan a la nación entera. Federal o unitario, seré lo que me imponga el pueblo. Sólo traigo un partido: ¡La Libertad!”

1878

Nace en Gualeguaychú Juan Álvarez

Su madre fue Felipa Arqués y su padre Serafín Álvarez, periodista, docente y magistrado e inspirador del socialismo argentino.

Juan Alvarez se radicó en Rosario, previo paso por Buenos Aires donde obtuvo el título de abogado y se graduó de doctor en jurisprudencia a los 20 años.

Este entrerriano fue director de la Biblioteca Argentina de Rosario y del teatro el Círculo, miembro de la Academia Argentina de Letras, vocal de la Cámara Federal y procurador de la Corte Suprema de la Nación.

Alvarez tiene obras de consulta inevitables sobre historia, el estudio de las guerras civiles argentinas y su preocupación constante por la defensa de la economía regional, avasallada por el poder centralizador de Buenos Aires.

1949

Nace José Pekerman

El ex entrenador de la Selección Argentina de fútbol nació el 3 de Septiembre de 1949 en Villa Domínguez.

De ascendencia ucraniana por parte de sus abuelos inmigrantes que se instalaron en esta localidad de las colonias judías de Entre Ríos, Pekerman se trasladó joven a Buenos Aires, donde jugó en la Primera División de Argentinos Juniors.

En 1994 asumió la conducción técnica de la Selección Argentina Juvenil de Fútbol, consiguiendo 3 Campeonatos Mundiales en la Categoría Sub-20 (en Qatar 1995, Malasia 1997 y en Argentina 2001) y dos Campeonatos Sudamericanos Sub-20 (Chile 1997 y Argentina 1999).

Desde 2014, José Pekerman se desempeña como técnico de la Selección de fútbol de Colombia y por tercer año consecutivo, fue elegido como mejor DT de América.

Apuntes de Provincia es una producción del Departamento Informativo de LT 14 Radio General Urquiza, con información del Archiovo General de la Provincia de Entre Ríos.