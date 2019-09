2da Fecha del campeonato de Boxeo Amateur en Mercedes

En la noche del viernes 23 de agosto en la sede del Club Apinta, a través de la Dirección de Deportes, organizó la Velada Boxística Amateur Cinturón Ciudad de Mercedes en las categorías hasta 69kg y 64kg. y avalado por la Federación Correntina de Boxeo, con entrada libre y gratuita.

AUDIO: Nicolás Selser Organizador del Evento

Fueron en total 11 exhibiciones muy atractivas donde varios jóvenes mostraron sus hábilidades y enseñanzas en cada lugar de entrenamientos.

En el evento de boxeo que se inició a las 20:30hs. con la exhibición de la Escuela Municipal de Boxeo de Mercedes, participaron Luciano Romero (24 años), Néstor Gauto (14 años), Iván González (22 años), Briant Ortiz (23 años) y Pablo Romero (17 años), todos alumnos de la escuela de Boxeo del Club Guarani a cargo del entrenador Adolfo Romero “Ñacu”, quienes participaron en las siguientes categorías: Pluma, Súper Ligero, Peso Walter de 67 Kg., Súper Walter de 71 kg. y Súper Ligero de 63,500 Kg.

Finalizada las exhibiciones, se continuó con la “Pelea Amateur” de Fernando Bo (Buenos Aires) Vs. Guido Romero (Chaco); “Final Amateur Cinturón ciudad de Mercedes” 64 kg. de Ramón Alegre (Mercedes) Vs. Héctor Cuenca (Corrientes); “Final Amateur hasta 68 Kg. Cinturón ciudad de Mercedes” de Víctor Viera (Mercedes) Vs. Agustín Paniagua (Curuzú Cuatiá).

El Presidente de la Federación Correntina de Boxeo, Cristian Martínez, y Juan Carlos Britez, Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, hicieron entrega de distintos presentes y medallas a los participantes. Además se le entregó al Pugilista de Corrientes, Héctor Cuenca, el Cinturón Ciudad de Mercedes por haber sido campeón en la categoría hasta 69kg.