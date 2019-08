1731

Entregan a la Parroquia del Paraná la imagen de la Virgen del Rosario

Creada la Parroquia de la otra banda del Paraná, correspondía dotar a su capilla de lo necesario para el cumplimiento de su misión, haciéndose entrega a su primer cura, el presbítero Arias Montiel, de una imagen de la Virgen del Rosario.

La estatuilla pertenecía a una destruida capilla de Rincón, Santa Fe y es la misma que hoy se continúa venerando en la Iglesia Catedral de Paraná.

1826

Únicamente los entrerrianos podrán ser gobernadores de la Provincia

La Sala de Representantes de Entre Ríos modificó el Estatuto Provisorio Constitucional.

Los legisladores establecieron “que no podrá ser elegido gobernador de la Provincia, el que no tuviese las calidades de ciudadano, que no fuese de ella y que tuviera menos de 30 años de edad”.

Esta disposición se sancionó acaso por el desengaño producido por la conducta política que observó el ex gobernador Lucio Norberto Mansilla, nacido en Buenos Aires.

Sin embargo, esta medida fue derogada por la Asamblea Extraordinaria del 19 de noviembre de 1831, tras lo cual fue nombrado gobernador el santafesino Pascual Echagüe.

1894

Muere el canónigo y poeta Luis Palma

El religioso Luis Palma falleció en Paraná y sus restos fueron trasladados a Gualeguaychú el 27 de agosto de 1919, aunque su nacimiento se registró en Gualeguay el 6 de diciembre de 1863.

Por muchos años, Palma dio prestigio a la Parroquia de Gualeguaychú por sus virtudes y su claro talento, muchas de sus producciones fueron recopiladas en un libro titulado “Poesías” y llegó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

1899

Llegan a Victoria los Padres Benedictinos

Los Padres Benedictinos llegaron precedidos de un particular prestigio industrial por los vinos y licores que fabricaban en sus conventos, como también por el método de sus trabajos agrícolas y de granja.

Todos los benedictinos eran franceses, siendo su superior el Reverendo Padre Alfonso Urricarriet y su radicación en la Provincia se debió al obispo Rosendo de la Lastra y Gordillo.

Poco después, el 29 de noviembre de 1899, los benedictinos fundaron el primer colegio de agricultura teórico-práctico.

1902

Fallece Alejo Peyret

Discípulo de Voltaire, Alejo Peyret era oriundo de Francia de donde lo expulsó Napoleón III, en 1851, para llegar luego a Entre Ríos donde gozó, como otros ilustres extranjeros, de las simpatías de Urquiza, en cuya obra colonizadora colaboró.

Peyret fue uno de los eminentes profesores del Colegio Histórico del Uruguay y en su vida proclamó la bondad del libre pensamiento, del libre examen y de la democracia, esperanzado en el advenimiento de una sociedad mejor organizada.

