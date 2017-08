1982, Prince 1999

“Producido, arreglado, compuesto e interpretado por Prince”, detallan los créditos del quinto álbum en estudio del músico nacido en Minneapolis (Warner Bros Records, 1982).

Richard Coleman extrae el tesoro de su colección personal, comenta que en su adolescencia le despertaron curiosidad los discos grabados por una sola persona, el método multiintrumentista en el cual predomina el uso de sintetizadores cubriendo cada rol.

Siguiendo ese camino descubre 1999 y recuerda su fascinación al escucharlo.

Durante el segmento suenan Let’s Go Crazy, Raspberry Beret, Purple Rain, Something In The Water.