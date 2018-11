1978: el aporte de Quincy Jones al 1º hit de Michael Jackson

Tras rememorar con alegría el festejo -transmitido por la Radio de Todos- de su cumpleaños 80 en el CCK, rodeado de su familia, amigos y grandes artistas convocados para homenajearlo, Héctor Larrea recibió un regalo musical por parte de Bobby Flores en Mirá lo que te traje.

De paseo por Nueva York, cuenta Flores que consiguió la edición especial de un demo hecho por un jovencísimo Michael Jackson con sus hermanos, que luego fue enviado al productor estrella Quincy Jones en 1978: aquí la creación de Jackson y la que fue hit en 1979: Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

Además, Bohemian Rhapsody de Queen en vivo en 1981, Osvaldo Pugliese y su Orquesta en el Teatro Colón, el último disco de Miles Davis y la música litoraleña de Hugo Rivas&Rudy Flores.