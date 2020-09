177 aniversario de Libres “Muy contento de compartir esta experiencia”

Se realizó de manera virtual este sábado 12 de septiembre con distintas transmisiones con plataformas de internet por la pandemia de Covid-19 para evitar aglomeración de personas. 177 aniversario de Paso de los Libres

Ascua en diálogo con Héctor Vergara donde hacía un relevamiento de todo los que sucedía en esta fecha tan importante para nuestra ciudad y el evento del “Festival Virtual del Guiso” Palabra de agradecimiento a todos, por el apoyo brindado ya que además de las inclemencias del tiempo se pudo lograr todo con éxito

Una de las cosas que no quiero dejar de mencionar, es sobre los casos positivos de covid en nuestra ciudad, sabemos que el viernes apareció un caso positivo, me comunique con el doctor inmunologo Javier Silva que me comunicó que parecieron dos casos más y Él mencionó que son del círculo íntimo familiar del primer caso, está todo controlado.

Agradezco el trabajo que esta realizando el hospital el Ministerio de salud pública junto a nuestro consejo de emergencia sanitaria y a nuestra gente, a la familia que lamentablemente le tocó contagiarse y tuvo una actitud responsable, se sometieron a los controles a los protocolos de forma voluntaria primero, que permitió controlar la situación con rapidez.

Contento también con el anuncio que realizamos de distintos proyectos obras y eventos que realizaremos hasta fin de año . Mantuve una comunicación telefónica con el Secretario de Obras Públicas de la Nación donde me decía:

“Señor intendente el lunes 21 de septiembre se harán apertura al proceso de licitación para estas obras”

Con esto ” Me animo a decir que después de la Obra del Puente Internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas​ es la obra más importante de la ciudad de Paso de los Libres” doscientos treinta y dos millones, más de 80 puestos de trabajo, movimiento comercial, lo que va a generar la misma Obra. Y lógicamente Paso de los Libres va a quedar una obra de modernización y de infraestructura del casco céntrico de nuestra ciudad.

Nombro todos los proyectos y programas que tenemos:

Argentina Hace, Argentina Construye, Argentina contra el hambre.

Todo esto acompañado por mi gabinete que me siento absolutamente respaldado. El acompañamiento de la presidente del Consejo, agradezco el acompañamiento permanente del diputado Miguel Arias.