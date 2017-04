15 años después, comienza el juicio por el asesinato de David Moreno  

Este lunes 17 de abril comienza, en la Cámara Primera del Crimen, el juicio por el asesinato de David Moreno, de 13 años, ocurrido durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001.

El principal imputado es el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra, señalado como el autor de los disparos con balas de plomo que hirieron y mataron por la espalda a David. El mayor inconveniente es que en este proceso, quedan afuera los responsables de mayor jerarquía en la Fuerza.

La abogada de la familia Moreno, Adriana Gentile decía a Nacional:

“Sabemos que en esas jornadas los policías tiraron balas de plomo, no sólo en Córdoba sino en todo el país, y dejar claro que la gente que estaba en las inmediaciones del supermercado en ningún momento hicieron un hecho violento como para justificar semejante hecho. Su muerte no fue en el contexto de saqueos. Imputaron a policías, pero no a sus superiores que fueron partícipes necesarios de un homicidio.” Adriana Gentile, abogada de la familia Moreno.