Asamblea Legislativa que habilita el periodo extraordinario de sesiones

Por LT 12 Marcelo Urruchua entrevisto a el diputado del Partido Justicialista, Félix Pacayut, sobre la dinámica parlamentaria en el último tramo del año

Hay numerosos pedidos de informe que el Gobierno no ha respondido. ¿Esto sigue igual? Desde el arranque de la pandemia, allá por el 18 de marzo, dos días antes del arranque de la cuarentena, recomendaciones y restricciones, tanto del Gobierno nacional, como de la provincias argentinas, en la Cámara de Diputados le aprobamos una ley enviada por el Gobernador, donde dispuso una serie de recursos para afrontarla, cosa que sucedió, el transcurrir de esta pandemia. A partir de eso, en esa misma ley homologamos en la Legislatura algún decreto que el Gobernador había dictado previamente por fuera de las normas provinciales, todo esto en aras de no ser motivo de ningún impedimento para el transcurrir de esta pandemia. La actitud de colaboración fue grande. Desde un tiempo después a esto, venimos presentando distintos tipos de pedido de informes, incluso un proyecto de ley también, en el cual le preguntamos sobre los recursos que fueron concebidos en su momento y que siguen siendo recibidos por parte del Gobierno nacional. La administración de estos recursos también, en obras que se han hecho, como el Hospital de Campaña, hemos presentado un proyecto de ley por el cual también solicitamos la creación de una Comisión que le haga un seguimiento a los recursos utilizados por los distintos ministerios, en virtud de esta ley dictada allá por el 18 de Marzo. Nada de esto ha tenido respuesta favorable.

¿Y cómo se entiende esto? El Ejecutivo presenta un proyecto y sus propios legisladores no lo tratan.