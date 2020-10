Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Celebró la victoria presidencial de Luis Arce en Bolivia

Buenos Aires – OSCAR LABORDE: Confirmó que Evo Morales regresará a Bolivia

Buenos Aires – ESTELA DE CARLOTTO: Festejó el retorno de la democracia en Bolivia

Buenos Aires – CARLOS RAIMUNDI: “El pronunciamiento del pueblo boliviano nos tranquiliza mucho”

Buenos Aires – ARIEL BASTEIRO: “El pueblo boliviano tuvo la capacidad de no dejarse engañar”

Lago Argentino – MARIO METAZA: “El triunfo del MAS es una gran noticia para la Argentina”

Neuquén – AGUILAR GOMEZ: “El pueblo recuperó la democracia”

FOTO ESCENAS EN SINTONIA

Libertador – ALICIA MALDONADO: “El nivel de impunidad de los políticos es tristísimo”

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO-GOMEZ ALCORTA: Presentaron el Presupuesto con perspectiva de género y diversidad

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “Es momento de prepararse para lo que será la pospandemia”

Buenos Aires – MIGUEL CUBEROS: “Volvimos a sentir y recuperar lo que fue el 17 de Octubre del año pasado”

FOTO BANNER 100 AÑOS RADIO

Río Turbio – Paso Fronterizo “Laurita-Casas Viejas”: Joven cruzó ilegalmente la frontera santacruceña

San Martín de los Andes – NESTOR SAENZ: “El virus está circulando en el hospital”

Tucumán – Trabajadoras y trabajadores de la Salud: Piden volver a la fase 1

San Juan – MONICA JOFRER: “Declara la transmisión viral comunitaria para todo el territorio provincial”

FOTO RELATORES

Bariloche – KARINA FARIAS: “De manera oficial no hemos tenido respuesta”

Santiago del Estero – CARLOS FERRERES: Cómo evitar golpes de calor en los adultos mayores

San Luis – DAMIAN GOMEZ: Fuego sin control en Los Molles de Villa de la Quebrada

Zapala – GUSTAVO GUAQUNCHAY: La ingesta de alcohol es la principal causa de incidentes locales

Resistencia – Día de la Madre: Las ventas disminuyeron un 25%

San Rafael – GABRIEL BESSONE: “Todo apunta a que haya un verano turístico”

Buenos Aires – Incendios en Córdoba: Continúa el combate en varios focos en la provincia

Córdoba – PABLO ALICIO: “Esperamos que llegue la lluvia y descienda la temperatura”

Bahía Blanca – MIGUEL REP: Sus paraísos perdidos

Buenos Aires – JULIO BOCCA: “Logramos que la danza sea querida y popular”

Buenos Aires – DANIEL MIGLORIANZA: “La Señorita Julia”, de August Strindberg

FOTO PIGNA

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, Patria Grande

Celebró la victoria presidencial de Luis Arce en Bolivia

El presidente argentino Alberto Fernández celebró hoy a través de las redes sociales el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales realizadas ayer el Bolivia, asegurando que este “es un acto de justicia” y felicitó a Luis Arce, el mandatario electo. “La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, aseguró el Jefe de Estado argentino desde sus redes sociales.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández también desde sus redes sociales destacó el “gran triunfo popular” de Arce en los comicios en Bolivia y acompañando su mensaje con una foto con al ex presidente Evo Morales. “Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz”, enfatizó la ex mandataria.

LRA 1 Buenos Aires

“Hicimos un reconocimiento previo antes de la elecciones en Bolivia y hablamos con todos los candidatos. Hubo un trabajo desde el Parlasur y vimos el clima en la calle. Había muchas ganas de participar”, expresó Laborde.

Laborde confirmó que tras el triunfo de Luis Arce al ganar la presidencia en primera vuelta “Evo Morales va a regresar a Bolivia con otros ex presidentes por Villazón. Volverá a su país, por la puerta grande”.

LRA 1 Buenos Aires

Carlotto expresó una “alegría enorme” por la manifestación sucedida el 17 de octubre a la que calificó como “una liberación espiritual”.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, el representante argentino ante la OEA Carlos Raimundi, habló sobre el triunfo del MAS en Bolivia en las elecciones presidenciales que se realizaron ayer. “El pronunciamiento del pueblo boliviano nos tranquiliza mucho, en el sentido de que no estábamos tan equivocados”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex embajador argentino en Bolivia, se refirió a las elecciones presidenciales realizadas en el país vecino, donde se impuso el MAS con una amplia victoria. “Los pueblos tienen la memoria muy clara pese a las operaciones y a los recursos que ponen para tratar de pasar mentiras. El pueblo boliviano tuvo la capacidad de no dejarse engañar, y provocó un triunfo inédito”, dijo.

FOTO BARILOCHE 02

LU 23 Lago Argentino

Metaza, desde Bolivia, dio detalles del proceso electoral en el país vecino y destacó que el triunfo del MAS es “una gran noticia” para la Argentina. “Hemos logrado un eje progresista a través del voto popular como fue con López Obrador en México, Alberto Fernández en la Argentina y ahora con Luis Arce en Bolivia”.

LRA 43 Neuquén

Aguilar confirmó el triunfo del MAS y criticó la decisión del Gobierno de Añez de no publicar los resultados del conteo rápido. “El pueblo recuperó la democracia y obviamente es una justicia histórica en este marcó”, declaró.

FOTO PATAGONIA 03

LV 8 Libertador

Maldonado, referente, militante social y feminista, contó la actualidad de los sucesos que vive Chile, los cuales no son reflejados por los grandes medios, y tampoco por los de nuestro país.

FOTO SANTIAGO DEL ESTERO 01

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, encabezaron el lanzamiento del Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género. La iniciativa promueve la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional y subnacional, y se prevé que permitirá mejorar la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los fondos públicos destinados a las políticas de género y diversidad.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró en Mar del Plata que es el momento de “empezar a actuar” y prepararse “para lo que va a ser la pospandemia”, y pensar en “cuestiones que hacen a la estructura económica” del país y de la provincia, aunque dejó en claro que “el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo”. “No vamos a sentarnos a esperar que se vaya el virus para empezar a actuar y prepararnos para lo que va a ser la pospandemia”, dijo Kicillof al encabezar un acto junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el que Nación y Provincia firmaron un convenio de cooperación con el Consorcio Portuario local para realizar obras de dragado en la terminal marítima.

LRA 1 Buenos Aires

El 17 de Octubre se celebraron los 75 años del Día de la Lealtad, con un acto acompañado por más de tres millones de personas desde distintos soportes. Uno de los organizadores del acto fue el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, quien destacó en Buen día el discurso del presidente Alberto Fernández al hacer un llamado a la reconstrucción de la Argentina y a culminar con el odio. En ese sentido, Cuberos resaltó que “el Frente de Todos está unido” y afirmó: “Volvimos a sentir y recuperar lo que fue el 17 de Octubre del año pasado en La Pampa, situación que nos llevó al triunfo diez días después”.

FOTO SANTO TOME 03

LRA 18 Río Turbio

Este domingo cerca de las 19:30, el personal de Gendarmería Nacional Escuadrón 43, detuvo a un joven argentino en inmediaciones del Paso Fronterizo “Laurita-Casas Viejas” debido a que éste estaba ingresando al país procedente de Chile de manera ilegal. Al joven caminante se lo identificó y se dio intervención al Juzgado Federal de Río Gallegos quien inició las actuaciones de rigor y se realizó el precario médico. En todo momento se utilizaron los protocolos vigentes de Covid-19.ç

A su vez, se informó al Centro de Operaciones de Emergencia de 28 de Noviembre, COE, para que designe el lugar donde el ciudadano debe realizar la cuarentena. Cabe aclarar que los Pasos Fronterizos están cerrados desde el inicio de la Pandemia y está prohibida la circulación.

LRA 53 San Martín de los Andes

Un total de 30 agentes de distintas áreas del Hospital Ramón Carrillo tienen Covid-19, 60 personas están aisladas y desde la Zona Sanitaria IV confirmaron cuatro pacientes que ingresaron al nosocomio por otras patologías y se contagiaron de coronavirus en el hospital. “Los positivos se siguen dando más allá de todos los cuidados del personal. Se deberán realizar cambios en el funcionamiento del hospital para bajar la posibilidad de contagios”, dijo Saenz.

LRA 15 Tucumán

Trabajadores y trabajadoras del sistema de mantenimiento y limpieza del Centro de Salud de San Miguel de Tucumán pidieron la vuelta a la fase 1. “Nosotros tratamos de cuidarlos a ellos y también a nosotros y es como que hacen oídos sordos: no toman conciencia de nada”, expresaron los trabajadores y trabajadoras.

LRA 23 San Juan

Jofré, junto con el doctor Matías Espejo, titular de Medicina Preventiva, confirmaron la transmisión viral comunitaria y dieron detalle de un nuevo reporte de casos que se sumaron durante el último fin de semana con un incremento de 430 casos. Hasta el momento, San Juan no regresará a la fase 1 de la cuarentena.

LRA 30 Bariloche

Farías se refirió a los distintos pedidos del sector durante la pandemia de coronvirus, entre ellos la incorporación de la Ley de Insalubridad que implica la jubilación con 25 años de servicio. “Queremos una jornada laboral de seis horas y un aumento del 50%, que llegue por lo menos a la canasta básica”, dijo Farías quien aclaró que por el momento no realizarán paro.

FOTO SANTO TOME 02

LRA 21 Santiago del Estero

Ferreres explica cómo evitar golpes de calor durante las últimas temperaturas altas, factor de riesgo y amenaza para la salud, especialmente para los adultos mayores.

LRA 29 San Luis

Gómez detalla cuánto afecta el viento fuerte en la región afectada que impide el trabajo del avión hidrante y el humo que no permite que los satélites otorguen ubicación precisa de los distintos frentes activos.

LRA 17 Zapala

“Tratamos de hacerlos permeables y en determinado horario. La idea es no ser agobiantes con la gente que está trabajando, en la provincia no se respeta mucho el aislamiento”, dijo Guaqunchay quien detalló una lista de episodios en los que actuó la fuerza policial.

FOTO RIVER-LIGA DE QUITO

LRA 26 Resistencia

Iván Bonzi, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, se refirió a las ventas que se produjeron con motivo del Día de la Madre, informando que “tuvimos un 25% más bajo que el año pasado, y los rubros con más caída fueron zapatería y marroquinería, pero con un leve repunte en perfumería e indumentaria deportiva”.

LV 4 San Rafael

Bessone aseguró que pretenden ampliar la temporada, “comenzando en noviembre y finalizando en marzo, en vez de que se concentre toda la gente en enero y febrero”.

LRA 1 Buenos Aires

Un importante incendio forestal, que se inició la semana pasada por la caída de un rayo, sigue activo y es combatido por bomberos voluntarios en la zona serrana aledaña a la localidad cordobesa de Capilla del Monte. En Buen día, el periodista de Radio Nacional Córdoba Aldo Omar Blanco describió la situación y resaltó que al menos hay otros cuatro focos de incendio activos en La Cumbre, Calamuchita y Luyaba.

En Capilla del Monte, el siniestro que comenzó el miércoles pasado, y que se presumía extinguido por la caída de lluvias esa noche, se reinició el jueves y desde ese momento sigue arrasando monte y pastizales, en condiciones climáticas adversas para el trabajo de los bomberos.

El viento norte y el calor, con una temperatura que el sábado alcanzó los 36 grados en algunos puntos de la provincia, favorecieron a una combustión muy rápida, en tanto que para hoy se espera un clima similar, y las lluvias llegarían a partir de mañana.

LRA 7 Córdoba

Luego de un fin de semana con temperaturas máximas de hasta 40 grados, personal de bomberos continúa trabajando para combatir distintos focos en el territorio provincial.

Al respecto, Alicio señaló que “el incendio comenzó con un rayo el miércoles en Capilla del Monte, se extendió y pasó muy cerca de la reserva de Monos Carayá, donde hubo mucho riesgo”.

FOTO SAN JUAN 01

LRA 13 Bahía Blanca

Miguel Rep charló con Radio Nacional Bahía Blanca y nos contó sobre Paraísos Perdidos, el corto presentado en el Festival Isla de Literatura del Instituto Cervantes. “Cada año en Dublín se realiza un festival literario, del habla hispana. Este año por la pandemia convocaron a las embajadas para tener asistencia de artistas. Un día me llamaron de la embajada y me pidieron que estuviera como representante en este festival que se llama Isla, organizado por el Instituto Cervantes, que está desperdigado por todo el mundo”. ¿Qué tienen en común, Borges, Joyce, Cervantes, Cortázar, Don Quijote y el niño? se pregunta el reconocido dibujante Rep. Acá podés mirar el corto.

LRA 1 Buenos Aires

“El sueño del pibe fue llevar el ballet con calidad, que sea popular, conocido que le llegara a toda la gente y logramos que la danza sea querida y popular”, declaró el bailarín Julio Bocca.

Su fundación realizará una gala benéfica para para los niños de manera virtual y desde Uruguay. En cuanto a la idea por la cual nació la organización fue ayudar a los chicos para que “comiencen su camino”.

LRA 1 Buenos Aires

En La señorita Julia, Strindberg presenta un perfil negativo sobre el mundo femenino, y especialmente sobre la denominada nueva mujer, ambiciosa y literaria, que se ve reflejada en el texto en la crudeza con que los hechos se presentan y en la intensidad con que el autor desciende al fondo de las almas, extrayendo los impulsos del instinto y dejando a un lado cualquier justificación de origen pseudocientífico sobre las leyes hereditarias y la educación.

Esta pieza fue llevada al cine en 1951 por el director sueco Alf Sjöberg y sobre ella se escribió un ballet, coreografiado por la sueca Birgit Cullberg en 1950, además de una ópera creada por el compositor norteamericano Ned Rorem en 1965.

FOTO ORELLANO

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Investigadores del INTA y del Conicet lograron neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos VHH derivados de llama y anticuerpos IgY derivados de la yema de los huevos de la gallina, se informó hoy oficialmente. El desarrollo científico fue presentado hoy con la presencia de los ministros de Agricultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luis Basterra y Roberto Salvarezza, junto con la presidenta del INTA, Susana Mirassou. “Los ensayos de neutralización llevados a cabo tanto con pseudovirus como con el virus salvaje confirmaron que estas moléculas inhiben la infección viral provocada por el SARS-CoV-2, resultando tratamientos innovadores contra la enfermedad de COVID-19 y complementarios a las vacunas y otros métodos disponibles”, se precisó.

LRA 26 Resistencia

Illiovich, médico infectólogo, detalló las características de los pacientes sintomáticos y asintomáticos, y luego expresó que “es poco lo que se sabe con absoluta precisión del COVID-19 y las variables que intervienen son múltiples. Respecto al futuro, las incógnitas que existen son muchas y no sabemos qué puede suceder”.

LRA 1 Buenos Aires

“A lo largo de noviembre y diciembre nos enteraremos el resultado de los estudios de fase 3 de las principales vacunas y a partir de allí veremos cuáles de ellas son capaces de tener una producción y un acceso local”, declaró en conferencia de prensa el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sobre el camino que recorrerán de cara a la aplicación de las dosis en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ginés González García dialogó con los fabricantes y ellos dieron la garantía de que para el mes de marzo en la Ciudad podrá haber una cantidad de realización local para empezar una distribución de cierta magnitud”, completó.

FOTO PODCASTS 05

LRA 23 San Juan

La doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de San Juan, junto al doctor Matías Espejo, titular de Medicina Preventiva, brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron que “San Juan declara la transmisión viral comunitaria para todo el territorio provincial”.

LRA 4 Salta

El día de la madre no tuvo ventas satisfactorias en Salta donde se vendieron menos productos tecnológicos por la poca oferta a raíz de la pandemia de coronavirus y expresó su preocupación por la competencia con la aplicación Mercado Libre.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra de Salud Judit Di Giglio se refirió a la situación de la pasajera denunciada penalmente por incumplir el aislamiento al ser caso positivo para COVID-19. La funcionaria remarcó “de 100 personas entre 2 o 3 van a morir y 20 van a requerir internación”.

LU 4 Patagonia

Monasterolo se refirió al avance del Plan DETECTAR en la zona, e indicó que para lo que resta de octubre la implementación será itinerante y en noviembre se pretende instalar cuatro puestos fijos de atención.

FOTO PERITO MORENO 03

LRA 7 Córdoba

Arroyito, ubicado a más de 100 kilómetros al este de la capital cordobesa, registra un brote de coronavirus que está afectando la producción de Arcor, la multinacional de origen cordobés que tiene varias plantas en esa ciudad.

Hernán Boero, titular del sindicato de la industria de la Alimentación, seccional Arroyito, dijo que “hay plantas donde tenemos una fuerte concentración de casos, y la situación nos ha sobrepasado a todos. El problema es que entran a trabajar con síntomas”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Giordanengo informó que el hospital debió suspender cirugías, y sólo se atienden emergencias, tras sostener que si está condición avanza Concepción del Uruguay se encontraría en la situación de Gualeguaychú y Paraná.

FOTO MENDOZA 02

Política | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El integrante de la mesa campesina de la zona norte, Fabián Alderete, se refirió al desalojo violento de un grupo de manifestantes que acampaban en Villa Nahueve para repudiar la construcción de una represa. Alderete cuestionó al fiscal que avaló la acción, “habilitó una cacería donde las personas que se manifestaban y visibilizan otra posición de la construcción de la represa fueron perseguidas, golpeadas”.

FOTO SAN MARTIN DE LOS ANDES 01

LRA 14 Santa Fe

Mignone hizo un raconto de las acciones implementadas por el peronismo en los últimos 75 años que impactaron de modo positivo en la vida de las mujeres para garantizarles el acceso a derechos fundamentales, en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

LRA 5 Rosario

La Ruffa detalló los alcances de la flamante Unidad Minsterial Rosario (UMR) que busca “colaborar en la seguridad preventiva, en el control policial con la evaluación de desempeño en el programa que diseñó el ministro Sain”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Mas consideró “muy importante” la reunión como una forma de “reencontrarse y unir fuerzas” con vistas a las elecciones legislativas nacional del próximo año.

FOTO GUALEGUAYCHU 01

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Flavia Francescutti, subsecretaria de Agricultura del Chaco, se refirió a la entrega de semillas de algodón a los productores, indicando que “hicimos un relevamiento para verificar quienes eliminaron rastrojos del año anteriores, se inscribieron y se les entregó bolsas de semilla y combustible para premiar su buena tarea”.

LRA 1 Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas anunció su oferta de vuelos para el reinicio progresivo de las operaciones, el cual comenzará el jueves 22 cuando parta desde Ezeiza hacia Jujuy, el primer vuelo regular programado para ese día. Más tarde, les tocará el turno a las partidas hacia Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis y Ushuaia. Mientras que el viernes habrá vuelos hacia y desde Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén.

LRA 26 Resistencia

Diego Luna, subsecretario de Economía y Políticas del ministerio de Desarrollo Social del Chaco, se refirió a la entrega de Tarjetas Alimentar, diciendo que “el beneficio es para personas que cobren la Asignación Universal por Hijo, con hijas e hijos de hasta 6 años, inclusive; embarazadas a partir de los tres meses, que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, y personas con discapacidad, que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. En el Chaco son más de 65 mil personas, y la ANSES ya notificó a quienes se les entregará”.

FOTO SANTA FE 02

LRA 26 Resistencia

Rosana Cisneros, subsecretaria de Educación del Chaco, habló sobre el reinicio de clases presenciales, e indicó que “estamos evaluando y preparando protocolos sanitarios y pedagógicos en articulación con el gobierno nacional y las municipalidades, para determinar en qué localidades se aplicará”.

LRA 9 Esquel

Martínez remarcó que será aprobada la ordenanza sobre la iniciativa popular que prohíbe la megaminería en toda la provincia.

Luego, la concejala destacó que esta ordenanza tendrá apoyo unánime de todos los concejales, diciendo que “la posición en Esquel es clara, no se discute”.

LRA 3 Santa Rosa

Martínez, ex presidente del INTI, y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, hizo un análisis del rol de los consumidores, y también se refirió a los modos de producción.

Martínez propone “construir escenarios nuevos, como instalar mercados populares, pero con acceso exclusivo para productores directos locales, regionales o nacionales, sin intermediarios de ningún tipo”.

LT 14 Paraná

Omar Biderbos, secretario General del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio de Entre Ríos, dijo que atraviesan una situación complicada porque no han percibido ningún incremento salarial, obteniendo sólo una suma fija no remunerativa.

Luego, el dirigente afirmó que “octubre es la fecha límite para lograr un acuerdo en los salarios”.

FOTO MENDOZA 01

LRA 2 Viedma

Núñez aseguró que es “un tema para ocuparnos” y coincidió con los productores. “Todas las chacras van pasando por distintas etapas de la producción. Ninguna chacra se dedica siempre a la misma producción. Después de dos años seguidos con la producción de cebolla se debe cambiar la producción”, dijo Núñez quien indicó que los números no son para preocuparse aún.

LRA 52 Chos Malal

Navazo dio detalles del plan que permitirá ahorro de divisas en 5600 millones de dólares. El plan busca garantizar la producción de 70 millones de metros cúbicos para abastecer la demanda de los usuarios residenciales, comercios, pymes y a la generación eléctrica.

LRA 7 Córdoba

En consonancia con lo anunciado por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, los operadores turísticos de Córdoba ofrecerán sus productos y paquetes a través de la plataforma Previaje.

En tanto, Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, señaló que el desafío de la provincia es estar preparada para que la temporada comience el 1° de enero.

LRA 26 Resistencia

Emiliano Chiaramonte, responsable regional del Programa ‘El Estado en tu barrio’, se refirió a las gestiones que se realizan, y dijo que “es una iniciativa del gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros que, con motivo de las característica de la pandemia, tendrá nuevas formas de implementación. Haremos operativos de desinfección y prevención, que se sumarán a todas aquellas acciones que ya se venían realizando”.

FOTO LA RIOJA 01

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“El costo de vida es alto, nunca pude alquilar sola un departamento”, contó Vanessa Bell que es periodista e inglesa y vive en Buenos Aires hace diez años. Remarcó que siempre tuvo un lazo importante con el país por su madre argentina.

Dentro de las cosas que no le gustaban de su vida en Londres remarcó la inseguridad: “La vida allá se apagaba muy temprano, a las 23 horas allá como mujer caminando sola me sentía expuesta”.

“Vine porque en Londres no encontraba mi camino, trabajaba en la medicina pública”, dijo Bell y agregó: “Siempre supe que iba a ser desafiante vivir en Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

Rocío Abigail Riquel vivía en un barrio muy humilde y fue encontrada asesinada en un descampado en la zona norte de San Miguel de Tucumán, detrás de unos montículos de tierra que se formaron con la apertura de una calle en el lugar. El cuerpo de la nena estaba desnudo, presentaba un fuerte golpe en la cabeza y aparentes signos de abuso sexual, según detallaron las fuentes, aunque los peritos esperaban los resultados de la autopsia para confirmarlo. En el Servicio Informativo, Sonia Tessa, del Area de Géneros de Radio Nacional, dio detalles al respecto y alertó que en el país ya son 150 los femicidios cometidos en 200 días.

FOTO CALAFATE 02

LRA 3 Santa Rosa

La legisladora presentó un proyecto junto a la diputada Andrea Valderrama, perteneciente a la UCR, para que General Acha sea declarada capital histórica de La Pampa,

LRA 6 Mendoza

Amstutz informó los lineamientos de la gestión que inicia y dio detalles de las obras por concluir que ya han sido licitadas, más las que se llevarán a cabo en el futuro inmediato.

LV 8 Libertador

La semana pasada, la Cámara Alta aprobó el “Programa Provincial del Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer”, iniciativa que busca mejorar la atención hospitalaria y extender la contención del paciente con su familia a lo largo del tratamiento.

Esta semana se tratará el Programa en Diputados. Mabel Garrido, integrante del colectivo de padres que impulsan la aprobación, se refirió a la temática de los chicos afectados.

FOTO GUALEGUAYCHU 01

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Enfermeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denuncian que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta los discrimina en pleno desarrollo de la pandemia, en relación a su reconocimiento como profesionales de la salud. Por esta razón y con reclamos salariales, volverán a protestar el próximo miércoles frente a la Jefatura de Gobierno porteño, con la instalación de un acampe y la realización de un festival.

LRA 9 Esquel

Molina se refirió a la situación financiera de la provincia, y dijo que “no estamos peor que antes. A partir de ahora vamos a pagar, no como se debe, pero sí mejorando la situación. No es la ideal, pero se va a ir mejorando”.

LRA 9 Esquel

La Mesa de Unidad Sindical se reunió para evaluar lo sucedido en la reunión con el gobierno provincial. Tras esto, Ronconi, representante de Sindicato de Trabajadores Sindicales de Chubut (SITRAJUCH), expresó que “no hay falta de decisión política, porque se tomó una decisión: ajustar. Estamos discutiendo cuándo nos pagan y no podemos discutir que la inflación es del 30%. Eso implica pensar en empezar a transitar la pobreza”.

FOTO SAN MARTIN DE LOS ANDES 02

LT 14 Paraná

Choferes de agremiados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), iniciaron el viernes anterior una medida de fuerza que paralizó el servicio de colectivos en Paraná.

La Secretaría de Trabajo provincial dictó conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, pero la determinación no fue acatada por los trabajadores, quienes esperan el 50 % del pago de sus sueldos.

LT 14 Paraná

Guillermo Zampedri, secretario Gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), informó que hasta mañana, martes, tanto AGMER como la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), mantendrán una nueva desconexión virtual.

La medida de fuerza es en rechazo a la decisión del gobierno provincial de otorgar por decreto una suma salarial no remunerativa, tras el fracaso de las paritarias.

FOTO ESQUEL 02

Géneros | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea el Protocolo de pautas y medidas mínimas de trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de violencia de género.

Paola Rubattino, diputada del el Frente Creer por el Departamento Gualeguay, dio detalles de esta ley que impulsó desde Diputados, la cual obtuvo el voto unánime en la Cámara de Senadores de la provincia.

LT 14 Paraná

Es un colectivo integrado por adultos que en su niñez padecieron abusos y buscan crear conciencia sobre el tema.

“Como adultos hay que estar alertas a este grave delito, que padecen uno de cada cinco niños, sin distinción de clases sociales. En un 70 % de los casos, ocurren dentro del ámbito intrafamiliar”, señaló Sebastián Cuattromo, socio fundador de la Asociación.

LV 8 Libertador

En relación a la importancia de la conmemoración, el doctor José Vargas, médico especialista y coordinador del servicio de Salud Integral de las Mujeres, detalló los cuidados que se deben priorizar, y explicó que “por la pandemia hubo una reducción de al menos un 65 %, tanto de consultas como de mamografías”.

FOTO PODCASTS 06

LT 14 Paraná

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, como una jornada para crear conciencia y promover la prevención de la enfermedad.

Graciela Degani, especialista en ginecología y fertilidad, explicó que esta patología “es absolutamente prevenible, pero es la causa por la cual más mujeres fallecen en el país y en la provincia”.

LRA 42 Gualeguaychú

La Comisión de Legislación General se reunió con la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad para abordar los dos proyectos de ley ingresados, que pretenden establecer el principio de Paridad de Género en la conformación e integración de los tres poderes del Estado, en los partidos políticos y en organizaciones de la Sociedad Civil, Consejos y Colegios Profesionales.

Gracia Jaroslasvsky, diputada entrerriana por la UCR, se refirió al proyecto de ley de Paridad de Género que actualmente se está tratando en la provincia.

LV 8 Libertador

Mónica Borré, columnista de Cultura, explicó quién fue Christine de Pizan, filósofa y escritora italiana del siglo XV, considerada la primera escritora feminista.

Así lo citó en uno de sus libros Simone de Beauvoir, reconocida por llevar la ola feminista a un crecimiento literario.

FOTO CONCEPCION DEL URUGUAY 03

Internacionales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld junto a Juan Manuel Karg analizaron las elecciones presidenciales en Bolivia. “Triunfó la democracia. Evo Morales fue el mejor presidente en la historia de Bolivia”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político calificó de “contundente” el triunfo del candidato del MAS, Luis Arce, en las elecciones bolivianas. “Es un candidato que logró reunir en su propuesta, su gestión económica que fue muy buena, una política muy inteligente”, declaró.

“Había muchas versiones dramáticas que recibí en estos días, en las cuales se mencionaban una eventual violencia”, completó el especialista quien celebró que el sufragio se haya realizado con normalidad.

En otro marco, se refirió a la manifestación por el 17 de octubre: “Se comprobó que la oposición no había ganado la calle”.

LRA 22 Jujuy

Snopek, que integra la delegación argentina de veedores internacionales en las elecciones bolivianas, aseguró “que la jornada electoral transcurrió con tranquilidad. Los resultados ya están siendo cargados y están a disposición de toda la ciudadanía”.

FOTO RIO GRANDE 02

LRA 9 Esquel

Molares se refirió a su hijo, Facundo Molares Schoenfeld, quien fuera detenido hace casi un año en Bolivia, y remarcó que hubo una declaración sobre la ilegalidad y los atropellos de la detención de Facundo.

Luego, Hugo destacó que en Bolivia hay más de 1.500 personas detenidas de manera ilegal, y que la victoria del MAS en la jornada de ayer es motivo para festejar.

LT 12 Paso de los Libres

Espinoza se refirió al resultado contundente de las elecciones de Bolivia y destacó la importancia del electo presidente Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato Luis Arce, artífice del milagro económico en el gobierno de Evo Morales, tomará las riendas de una Bolivia polarizada y en crisis económica tras una contundente victoria en las urnas, según proyecciones de dos encuestadoras privadas. Desde La Paz, el periodista Juan Ino Mamani dialogó con Rezo por vos y describió el clima que se vive en ese país: “Toda Bolivia vive una tensa calma y el pueblo está feliz”. Además, analizó cómo fueron estos últimos meses con la presidenta de facto de Bolivia, Jeannine Añez, y resaltó la figura de Evo Morales.

Con el escrutinio en lento avance, Arce y Morales proclamaron anoche la victoria, que fue reconocida por la propia presidenta de facto Añez, quien sucedió a Morales cuando fue derrocado hace 11 meses, en medio de una convulsión social.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, formó parte de la Misión de Observación Oficial Argentina en las elecciones de Bolivia. Al respecto declaró: “Ayer se dio una jornada democrática en la cual la sociedad se expresó y el pueblo dejó en claro que quiere recuperar la democracia en el país”. También aseguró que hubo “preocupación” cuando tardaron en cargarse los datos. “Se vive un gobierno dictatorial y uno se espera cualquier cosa”, señaló en ese marco. “Después de varias horas, el tribunal comunicó que se iban a subir los datos; si bien no son oficiales, el error es del 1%”, completó el funcionario argentino.

“Estamos muy contentos por el triunfo de Luis Arce”, finalizó Fagioli que, después de tener problemas al querer ingresar a Bolivia, anunció que probablemente regrese el miércoles.

LV 8 Libertador

La ex trabajadora del consulado boliviano y referente del Movimiento al Socialismo en Mendoza, la provincia dialogó con el equipo de trabajo de Muchas Gracias respecto de lo que dejaron las elecciones en Bolivia en la jornada de ayer.

“Fue un triunfo contundente de Luis Arce” explicó Vicente por lo cual se dieron porcentajes mayores que los registrados en Bolivia, aunque al parecer hay una diferencia amplia que consagraría al MAS, en primera vuelta. Luego de lograr que finalmente dejaran votar a la comunidad boliviana en Mendoza, tras una semana de luchas en las calles, las elecciones se llevaron adelante normalmente. De los casi doce mil bolivianos que estaban registrados votó aproximadamente el 60% explicó Vicente, quien estimó que la participación se vio disminuida por la pandemia.

FOTO SANTIAGO DEL ESTERO 02

LRA 42 Gualeguaychú

La periodista Dolores Plaza dio detalles de la participación de los bolivianos residentes en la Argentina, en las elecciones donde Luis Arce se impondría en primera vuelta.

Plaza indicó que nuestro país jugó un papel preponderante, ya que un 2 % del padrón boliviano es residente en este territorio.

LRA 6 Mendoza

Luis Arce, presidente electo de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se pronunció tras conocer los resultados de boca de urnas, que lo dan como ganador de las elecciones con el 52,4 % de los votos. De esta manera, Bolivia recupera la democracia tras casi 11 meses de sufrir la brutal dictadura de Jeannine Añez y Fernando Camacho.

En nuestro país, el voto boliviano representa el 50 % del 2,2 % del sufragio en el exterior. Por lo tanto, tiene peso específico en el escrutinio total de Bolivia.

LRA 13 Bahía Blanca

Ayer se realizaron las elecciones generales en Bolivia, con el triunfo en primera vuelta del candidato del MAS, Luís Arce. Charlamos con Francisco Navajas, ex cónsul boliviano en Argentina, durante el gobierno de Evo Morales.

“Tenemos felicidad por haber logrado el retorno a la democracia y demostrado al planeta entero que Bolivia, a través del voto popular sigue dando la autorización de gobierno al instrumento político, por la soberanía de los pueblos, al partido MAS”. Por la madrugada, la presidenta de facto Jeanine Áñez reconoció en redes sociales la victoria de Luis Arce.

LRA 9 Esquel

Quintanilla, ex cónsul en Comodoro Rivadavia, se refirió a las elecciones en Bolivia diciendo que “si bien las encuestas ya dan como ganador al MAS con un gran margen, esperamos los resultados”, y agregó que “Bolivia esperaba volver a la democracia”.

LU 4 Patagonia

Escobar Guevara se refirió al triunfo del MAS, expresando que “en Comodoro Rivadavia fue muy contundente, de punta a punta. Estamos cautos esperando los resultados finales, porque no sabemos que tienen en la cabeza estos hombres. Demasiadas matanzas han hecho”.

FOTO RIO TURBIO 02

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

Jorge Frete, representante del Instituto Nacional del Teatro en Corrientes, dio detalles de la convocatoria al Concurso Nacional de Teatro en Radio ´Escenas en Sintonía´, organizado por esa entidad, junto al Ministerio de Cultura de la Nación y los medios públicos nacionales.

Frete informó que la inscripción se extenderá hasta al 5 de noviembre, con un premio de $ 100 mil para los ganadores y la publicación de sus obras en las radios estatales de cada región.

LRA 28 La Rioja

En conmemoración del centenario de la radiofonía en la Argentina, el ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y Radio y Televisión Argentina (RTA), a través de Radio Nacional, llevan adelante el Concurso Nacional de Teatro en Radio ´Escenas en Sintonía´.

Juan de Torres, representante del INT en La Rioja, se mostró agradecido por esta iniciativa “ya que las salas se encuentran cerradas en todo el país por la pandemia, y esta instancia es muy necesaria para que los actores”, indicó de Torres.

FOTO CONCEPCION DEL URUGUAY 01

LRA 1 Buenos Aires

Hay autores a los que el éxito temprano los paraliza. No es el caso de Andrés Neuman, que con 22 años fue finalista del prestigioso Premio Herralde con su primera novela, “Bariloche, a fines de los 90”. Más tarde llegarían más novelas y también más premios. Llegaron “La vida en las ventanas”; la autoficción familiar “Una vez Argentina” y después “El viajero del siglo”, con la que Neuman obtuvo el Premio Alfaguara en 2009.

FOTO NEUMAN

LRA 1 Buenos Aires

En este programa de música y palabras escucharemos a Tom Lupo recitando al poeta norteamericano Charles Bukowski. Además, algunas canciones de Charly García, que pertenecen al demo en inglés del que sería luego su disco “Como conseguir chicas”.

FOTO CHACO

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Gastón, jugador de tenis de mesa e integrante de la selección Argentina que se encuentra compitiendo en Alemania, repasó la actualidad de la disciplina.

Alto también señaló los pormenores que enfrentó en tiempos de pandemia para seguir activo en la competencia de alto rendimiento, ya que en Europa se practica activamente y con los mejores exponentes de la actividad.

FOTO CATAMARCA 02

Humor | Volver al inicio

¿Qué regalar?

Ayer se conmemoró el Día de la Madre. Salí de compras, sin ideas claras. Llegué a un local de electrodomésticos, con la nueva modalidad de aislamiento. Podíamos entrar de a dos por turno. Empezamos a deliberar con dos vendedores, uno conmigo y el segundo con otro cliente, que tenía muchas más dudas que yo. Después que el vendedor le mostró planchas a vapor, planchita para el pelo, secador de cabello… Nada lo convencía. Hizo un silencio y para sorpresa de todos dijo en un tono bien firme: “Voy a llevar una máquina de afeitar eléctrica”. Inevitablemente nos reímos. Nos miró a todos y esbozó: “¿Qué les pasa? Es el Día de la Madre, pero también el cumpleaños de mi viejo”.

CHOCOLATE

FOTO CALAFATE 01