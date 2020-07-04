第七集 西班牙语意大利民谣

从20世纪初到第二次世界大战，阿根廷是世界上第三大接收意大利移民最多的国家。阿根廷每个有意大利血统或没有意大利血统的人都与该国在文化，艺术和音乐方面有着特殊的联系。

DESCARGAR

在上世纪60年代到80年代，来自意大利的民谣得以在全球范围内流行，至今人们还难以忘怀一些经典的歌曲。

随着意大利音乐家和作曲家的兴起，许多西班牙或拉丁美洲艺术家也制作了这些著名民谣的版本，但效果不尽相同。 此外，许多意大利歌手都用西班牙语演唱，并设法在伊比利亚美洲市场定位。

以下只是从意大利语到西班牙语众多歌曲中的五首：

1. 【罗莎】，意大利歌手尼古拉·迪·巴里（Nicola di Bari）自己制作的版本成功地巩固了他在拉丁美洲的声望。

2. 【我不问你要月亮】，歌手菲奥达里索（Fiordaliso）的歌曲，西班牙语演唱塞尔吉奥·达尔玛（Sergio Dalma）。

3. 【整个一生】，卢西奥·达拉（Lucio Dalla）创作，墨西哥的伊曼纽尔（Emanuel）演唱。

4. 【距离】，多梅尼科·莫杜诺（Doménico Modugno）自己创作的西班牙语版本，他的歌曲在美国音乐杂志《告示牌》排行榜上连续5年位居前5名.

5. 【世界】，西班牙语版本，由该歌曲作者吉米·丰塔纳（Jimmy Fontana）本人演唱。

翻译和主持：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页：胡利安·科尔特斯

第六集：伟大的新探戈乐队

90年代的阿根廷，出现一种所谓的“新探戈”，也就是摇滚和其他音乐风格的年轻人与二，三十年代最纯正的探戈的接触。

因此，他们成立了乐团，利用20世纪典型的流派，结合不同的乐器来演唱新旧歌曲的歌词。

请您欣赏本周播放的歌曲：

1 Orquesta Típica Fernández Fierro – Infierno Porteño

2- Quinteto Negro La Boca – El Tugurio

3- Misteriosa Buenos Aires – Mi dolor

4- La Chicana – Farandulera

5- Orquesta Romántica Milonguera – Bomboncito

今天的节目就为大家播送到这里

主持: 汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页：胡利安·科尔特斯

第5集-不容错过的经典坎比亚斯（cumbias）

尽管阿根廷以探戈，伤感歌曲扬名世界，但也有一种超越数十年和社会阶层的流行音乐风格。今天，阿根廷的坎比亚斯已经在各个层次上建立了自己的地位。不仅在邻里和贫民窟流行，而且也是一种现实的社会症状。

60年代在哥伦比亚坎比亚斯的影响下，阿根廷的亚坎比亚斯印着定居本国的玻利维亚和秘鲁移民的烙印。从那以后，这种音乐虽然在拒绝和接受之间徘徊，但是在庆祝活动中却总是不缺少这类音乐的存在。

因此，在当今强制性的社会隔离时代，在成千上万个虚拟派对和幽默视频中，坎比亚斯占据着举足轻重的位置。 在此为您播放90年代面世的五首被阿根廷人认可的歌曲。 您肯定会随着音乐哼唱和舞蹈起来。

Grupo Sombras – 小窗户（La ventanita）

Gilda – 我伤透了心（Se me ha perdido un corazón）

Ráfaga – 女骗子（Mentirosa）

Antonio Ríos –永远不要错过我（Nunca me faltes）

La nueva luna – 会亮起来（Iluminará）

翻译和主持：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页：胡利安·科尔特斯

第4集 女生探戈

从那些像奥林达·博赞（OlindaBozán），内莉·奥马尔（Nelly Omar）和蒂塔·梅雷洛（Tita Merello）一样的先驱之人，到像苏珊娜·里纳尔迪（Susana Rinaldi），莉迪亚·波达（Lidia Borda）或阿德里亚娜·瓦雷拉（Adriana Varela）等当代名人，妇女在探戈的演唱中始终发挥着主导作用。

他们所有人都以父权制和保守主义的风格来赢得自己的空间，但同时，她们获得了崇拜强势人物的人，甚至是探戈伟人的赞誉。 以下是我们将在本期中分享的五首最具代表性的探戈：

1- 蒂塔·梅洛（Tita Merello）- Arrabalera

2- 内莉·奥马尔（Nelly Omar）- Soy la descamisada

3- 苏珊娜·里纳尔迪（Susana Rinaldi） – Tinta Roja

4- 阿德里安娜·瓦雷拉（Adriana Varela） – Mano a Mano

5- 莉迪亚·博尔达（Lidia Borda）- Fruta Amarga

主持：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网址：朱利安·科尔特斯

——————————————————————————————————————————————————————

第三集-情歌（和心碎的歌）

由于冠状病毒病例的出现我们被关在家里，因此而出现了很多在平常的不带口罩的日子里没注意的问题。

这样，共存或孤独使网络爆炸，成为逃生之路，或寻求远离任何公众视线的新体验。

最近几周，阿根廷网络上流传着数百首抵抗，渴望自由和庆祝的歌曲。 同时，每个阿根廷人，不论年龄大小，都懂得那些充满爱与伤心的歌。

那么，还有什么比分享其中5首永恒的经典歌曲更好的呢？

1. Spaghetti del rock – Divididos

2. Un vestido y un amor – Fito Páez

3. Serú Girán – Seminare

4. Fabiana Cantilo – Nada es para siempre

5. Spinetta- Seguir viviendo sin tu amor

主持：汲丽娜

网页管理员：朱利安·科尔特斯

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

————————————————————————————————————————————————————————————————–

充满足球激情的歌曲

毫无疑问，阿根廷是对足球充满激情的国家之一。 从世界闻名的小镇到最小的城镇，每支球队的球迷都有自己的歌曲，赞美诗和仪式。

对“球衣颜色”的热爱使理解变得不合逻辑。足球的激情像所有激情一样，不分性别，社会阶层或年龄。足球在阿根廷人日常生活中的存在即使是在目前对冠状病毒的隔离时期，记忆中的具有象征意义的老足球比赛节目播放的收视率也达到高峰。

因此，文学，电影和音乐的所有流派都带有“圆形”的标记，直接，不转弯抹角的名称来定义足球移动的宇宙。

因此，让我们欣赏其中的一些摇滚，斯卡风格或流行歌曲，在这些歌曲里足球是爱的宣言，像“我总是跟着你到所有的地方”等，其中“躲闪运球舞”这首歌曲其实是对阿根廷在遭受最严重的军民独裁统治期间获得78年足球世界杯冠军的历史性典故。现在请大家收听以下几首歌曲以及最后一首是对阿根廷球星迭戈·马拉多纳致敬的歌曲：

1.我总是跟着你到所有的地方 — 破内裤（斯卡风格）

2.躲闪运球舞 — 贝尔穗特·维加拉巴特（摇滚）

3.如此多的荣耀，如此多的足球 — 萨德利兄弟（流行音乐）

4.燃烧的城市 — 拉曼德进行曲（摇滚）

5.上帝之手（10号）– 罗德里戈（四重奏，阿根廷中部科尔多瓦省的流行节奏）

翻译和主持：汲丽娜

网页管理员：朱利安·科尔特斯

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

————————————————————————————————————————————————————————————————–

自古以来，当瘟疫被解释为是每种文化的圣人，巫师所施行的惩罚时，他们在音乐上成为减轻疾病的痛苦和恐惧的主要盟友。那么，在这段时间里，还有比听一些

阿根廷音乐来驱赶禁闭和恐惧更好的事情吗？接下来就请您欣赏老派时期的探戈！

DESCARGAR

网页操作 : 朱利安·科尔特斯/费德里科·加西亚/马丁·比比罗尼

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

节目主持：汲丽娜