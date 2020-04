Dieron el alta médica a los sospechosos de matar a Ramón Grandoli

Ramon Grandoli, de 13 años desapareció el 28 de febrero pasado en Hernandarias y tras 14 días días de búsqueda su cuerpo fue hallado desmembrado en esa localidad. Por el momento, los forenses no lograron confirmar su identidad ni establecer la causa de su muerte porque no se han podido realizar las prueba de ADN a los huesos hallados. Por esta causa hay tres primos sospechados de haber cometido el crimen. Uno de ellos, Walter Roldán, está con prisión domiciliaria. En tanto, este jueves recibieron el alta médica de psiquiatras del hospital de salud Mental de Diamante otros dos primos, Luis y Hugo Roldán, y con la autorización de la Justicia abandonaron el nosocomio. Cabe recordar que no estaban en calidad de detenidos sino que se los investigaba por tenencia ilegal de arma, a partir de una pistola que hallaron en su domicilio durante un allanamiento en búsqueda del menor.

El fiscal Juan Malvasio explicó que están sospechados de ser los autores del crimen pero al no estar orientados en tiempo y espacio, hay que hacerles varias pericias psicológicas y psiquiátricas. Sin embargo, al haber personal reducido en Tribunales, por el momento se demorarán esas entrevistas con profesionales médicos que determinarán si son o no inimputables y si van a juicio. Mientras tanto, los médicos del hospital “definieron que no son peligrosos para sí ni para terceros” y que debían volver a su hogar, explicó Malvasio.

Lo llamativo es que esta dos personas recibieron el alta, fueron trasladadas hasta Paraná y de ahí empezaron a deamabular por la ciudad. Pedían ayuda para poder trasladarse a Hernandarias en medio de una cuarentena en que no hay servicio de transporte. Desde la Policía -que fue alertada de lo ocurrido- se los localizó y finalmente pasado el mediodía se los trasladó hasta Hernandarias donde deberán cumplir la cuarentena obligatoria como cualquier vecino de esa ciudad. Mientras tanto, la familia de Ramoncito deberá esperar a que termine la cuarentena para que la causa pueda avanzar y saber qué pasó con el niño y quiénes fueron los responsables.