Hasta después de la elección se hablaba de Juliana, era una de las favoritas

El Intendente Félix realizó hoy una recepción especial a la reina departamental de la Vendimia, Juliana Miller.

En la oportunidad se refirió a su destacada participación, y cuestionó el método de elección que se utilizó en la fiesta nacional.

“Invité a Juliana a la Municipalidad, por la tarea magnífica que hizo en Mendoza. No voy a hablar de justicia en el resultado. No voy a hablar del injusto método de la elección, que va a dar mucho para hablar durante los días que vienen. Creo que Juliana hizo un papel maravilloso adonde fuera, donde la conocieran y trataran con ella, era la preferida. Eso lo puede vivir en el Hotel Hyatt, con la prensa. Ha representado a San Rafael de manera maravillosa y se lo quiero agradecer, por su sensibilidad y preparación, más allá de su belleza, que no hace falta que yo lo ponga de manifiesto. Hasta después de la elección se hablaba de Juliana y era una de las favoritas”.

Más adelante el Intendente contó que, por su sensibilidad social, seguramente van a trabajar juntos en diferentes proyectos.

A su turno, Juliana Miller agradeció a las personas que apoyaron su reinado y se refirió a la convivencia con las demás candidatas y el sistema de votación.

Aseguró que la experiencia personal “ha sido maravillosa”, destacó el compañerismo de cada una de las candidatas y confirmó su apoyo a quien fue electa reina nacional, la representante de Tupungato.