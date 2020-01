Papa Francisco

A eleição de Jorge Bergoglio, o arcebispo de Buenos Aires como novo jefe da Igreja marcou um antes e um depois na historia de Ocidente, e provavelmente do mundo.

O próprio Bergoglio, ao assumir o pontificado em 13 de março de 2013, disse: “Venho do fim do mundo”.

Os colegas escolheram a figura de um homem austero, mundano, frontal, envolvido nos debates morais atuais, e estudoso, em uma época onde a poderosa estrutura eclesial enfrentava escândalos de pedofilia, acusada ​​de negociação e lavagem de dinheiro através do Instituto para as Obras de Religião e um cisma entre as elites cardeais, os pastores e os paroquianos.